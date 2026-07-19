遏止接機佔位亂象 桃機8月起擬開罰

不少旅行社、飯店業者推出機場接機服務，不過近來出現有業者接機時用立牌、行李等佔位，影響旅客通行並引發糾紛。桃機7月底前將加強宣導，8月起將依法開罰。

來台旅客逐年增加，旅行社、飯店業者推出接機服務，讓旅客一下機就可以直奔飯店或開始行程。

桃園機場公司日前發函給旅行社業者指出，近來發現部分接機服務人員以接機立牌、隨身行李或個人物品佔用接機大廳旅客出口處矮牆，除了影響旅客通行及航廈營運秩序動線，也有礙航廈整體形象。

函文中指出，將不定時執行航廈巡檢，並自即日起至7月31日前加強勸導；若宣導期滿後，仍有違規經勸導未見改善者，得依民用航空法第119條之3第1項規定，處新台幣5000元以上2萬5000元以下罰鍰，並得會同航空警察局強制其離開航空站。

對此，桃機公司表示，接機大廳為旅客公共通行空間，本就不得以接機立牌、行李或其他物品佔用，以維護旅客通行及航廈秩序。

桃機公司指出，鑑於過去曾發生接機服務人員因佔位引發糾紛，機場公司已函文提醒旅行社配合宣導，後續將持續加強巡檢，經勸導仍未改善者，將依民航法相關規定辦理。

旅行社業者李奇嶽表示，接機人員遇到尖峰時段確實會找不到位置站，所以偶有發生用較大型物品佔位狀況。應該要加強宣導大家守秩序，但是如果可以有一個接機人員專門的區域，接機牌用統一的規格或許也是一種好的解決方法。