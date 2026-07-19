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不是流感！兒科醫示警「肺炎病毒」活躍中：5歲以下嬰幼兒高風險

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師吳昌騰分享，一位一歲多的小男孩被爸媽抱進兒科急診，雖然沒有燒到39度或40度，卻急促地呼吸，每吸一口氣胸口就會凹陷一次。 示意圖／ingimage
兒科醫師吳昌騰分享，一位一歲多的小男孩被爸媽抱進兒科急診，雖然沒有燒到39度或40度，卻急促地呼吸，每吸一口氣胸口就會凹陷一次。 示意圖／ingimage

最近流行的傳染病真的不只有流感兒科醫師吳昌騰在臉書粉專分享了一則兒科急診案，某天下午一歲多的小男孩被爸媽抱進兒科急診，家長焦急表示「他已經咳好幾天了，今天早上突然喘得很厲害」，仔細檢查後發現，孩子雖然沒發燒到39度或40度，卻一直急促地呼吸，每吸一口氣胸口就會凹陷一次。

除了胸口凹陷，小男孩當時還出現鼻翼不停張開的現象，血氧飽和度也開始下降，病況看起來相當嚴重，於是立刻安排孩子住院治療，而住院後的檢驗結果很快就出爐了。醫師指出，檢驗結果證實孩子感染的並不是流感，也不是呼吸道融合病毒（RSV），而是近來在社區中非常活躍的「hMPV（人類間質肺炎病毒）」。

吳昌騰醫師表示，hMPV其實是造成幼兒細支氣管炎、肺炎的重要病毒之一。最新醫學研究顯示，在住院的hMPV感染兒童當中，大約有三分之一的病例會發展成重症，尤其是五歲以下的嬰幼兒，更是屬於高風險族群。根據近期社區呼吸道病毒監測，目前流行的病毒相當多元。

人類間質肺炎病毒（hMPV）可引起各年齡層的呼吸道疾病，在健康兒童中通常造成輕度病程。在一項針對門診兒童的研究中顯示，咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛是最常見的症狀，出現比例分別為98%、81%、65%、63%，此外大約有半數的兒童也會出現喘鳴與食慾下降的狀況。

醫師最後溫馨提醒家長，如果家中的孩子只是出現流鼻水、輕微咳嗽等輕微病症，大多可以先留在家中休息並密切觀察，但如果發現孩子開始出現呼吸變快、胸口凹陷、鼻翼煽動、喘得很厲害、嘴唇發紫、精神變差，或者是喝不下水等症狀時，家長就不要再等待，應該要立即帶孩子就醫。

肺炎 流感

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