不是流感！兒科醫示警「肺炎病毒」活躍中：5歲以下嬰幼兒高風險

最近流行的傳染病真的不只有流感！兒科醫師吳昌騰在臉書粉專分享了一則兒科急診案，某天下午一歲多的小男孩被爸媽抱進兒科急診，家長焦急表示「他已經咳好幾天了，今天早上突然喘得很厲害」，仔細檢查後發現，孩子雖然沒發燒到39度或40度，卻一直急促地呼吸，每吸一口氣胸口就會凹陷一次。

除了胸口凹陷，小男孩當時還出現鼻翼不停張開的現象，血氧飽和度也開始下降，病況看起來相當嚴重，於是立刻安排孩子住院治療，而住院後的檢驗結果很快就出爐了。醫師指出，檢驗結果證實孩子感染的並不是流感，也不是呼吸道融合病毒（RSV），而是近來在社區中非常活躍的「hMPV（人類間質肺炎病毒）」。

吳昌騰醫師表示，hMPV其實是造成幼兒細支氣管炎、肺炎的重要病毒之一。最新醫學研究顯示，在住院的hMPV感染兒童當中，大約有三分之一的病例會發展成重症，尤其是五歲以下的嬰幼兒，更是屬於高風險族群。根據近期社區呼吸道病毒監測，目前流行的病毒相當多元。

人類間質肺炎病毒（hMPV）可引起各年齡層的呼吸道疾病，在健康兒童中通常造成輕度病程。在一項針對門診兒童的研究中顯示，咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛是最常見的症狀，出現比例分別為98%、81%、65%、63%，此外大約有半數的兒童也會出現喘鳴與食慾下降的狀況。

醫師最後溫馨提醒家長，如果家中的孩子只是出現流鼻水、輕微咳嗽等輕微病症，大多可以先留在家中休息並密切觀察，但如果發現孩子開始出現呼吸變快、胸口凹陷、鼻翼煽動、喘得很厲害、嘴唇發紫、精神變差，或者是喝不下水等症狀時，家長就不要再等待，應該要立即帶孩子就醫。