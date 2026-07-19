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戒手搖改喝無糖茶！35歲工程師健檢驚見「膀胱結石」 醫揭三大原因

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師陳鈺昕分享，一名35歲的工程師為了減肥開始走養生路線，不僅戒掉手搖飲，還把飲料全改成無糖茶，心想零熱量還能順便清腸胃，結果卻膀胱結石。 示意圖／ingimage
泌尿科醫師陳鈺昕分享，一名35歲的工程師為了減肥開始走養生路線，不僅戒掉手搖飲，還把飲料全改成無糖茶，心想零熱量還能順便清腸胃，結果卻膀胱結石。 示意圖／ingimage

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專分享，一名35歲的工程師為了減肥開始走養生路線，不僅戒掉手搖飲，還把飲料全改成無糖茶，心想零熱量還能順便清腸胃。沒想到參加公司的年度健檢時，報告顯示他身上的肉不但沒有變少，反而還生出了膀胱結石。

針對以茶代水是否會結石的疑問，醫師解釋人體泌尿系統的代謝與排毒都要仰賴水分，若習慣泡茶、發泡錠加水，反而提高結石風險。喝茶增加結石風險的原因有三：

一、利尿導致尿液濃縮

飲用濃茶含有大量咖啡因，具利尿作用會加速身體排水，若沒額外補水會讓尿液過度濃縮，使體內代謝廢物濃度飆高，形成結晶沉澱。

二、草酸濃度過高

茶葉富含草酸，與人體內的鈣結合會形成無法溶於水的「草酸鈣結晶」，一旦濃度過高又缺乏適量鈣質攝取，就可能發展成結石。

三、加糖傷害加倍

手搖飲或瓶裝茶添加的果糖糖漿會產生大量代謝物，並促進尿液中鈣與草酸釋出，成為結石生成的絕佳環境。

在茶類之中，高草酸的「濃茶」與「高糖手搖茶」屬於高度危險的結石頭號兇手，特別是熱泡濃紅茶；而無糖烏龍茶、鐵觀音及無糖冷泡綠茶則相對安全。醫師指出，長期飲用「無糖綠茶」罹患腎結石風險明顯降低，主要是綠茶中的兒茶素能保護腎臟細胞，並能將容易刺傷、沾黏在腎臟黏膜的「尖銳草酸鈣顆粒」轉化為不易沾黏的平滑形態，隨尿液排出。

雖然綠茶可預防結石，但喝茶依舊不能取代喝水。醫師傳授結石防禦守則，首先是攝取足夠飲水，確保每日茶與水的攝取比例至少1:1，且水的攝取量一定要大於茶；其次是隨餐攝取鈣質，讓草酸與鈣在腸胃道結合隨糞便排出。第三是挑對茶葉類型，盡量挑選不發酵、不加糖的茶。最後是觀察尿液顏色，若排出深黃色或茶色代表脫水，應停止喝茶改補水分。

結石引發的痛感取決於是否造成泌尿道阻塞或平滑肌痙攣，常見症狀如輸尿管結石會引發腰部劇烈絞痛，延伸至下腹與鼠蹊部；膀胱或尿道結石會頻尿、排尿刺痛、撕裂痛，伴隨尿流中斷；腎臟結石則會腰部悶脹與肉眼可見血尿。

醫師提醒，不會痛的結石像隱形炸彈，若出現單側後腰反覆隱悶痛、小便短暫刺痛灼熱、頻尿尿急但每次只有一點點、肉眼不可見的血尿或明顯血尿，建議及早至泌尿科檢查。

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