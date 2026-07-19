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去年發現中度脂肪肝錯愕 瘦男戒這一味今年脂肪肝被消失了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供

一名50歲張姓男子去年參加苗栗縣苑裡李綜合醫院免費腹部超音波檢查，發現中度脂肪肝，他又瘦也有運動習慣大感錯愕，經過一年控制飲食，戒掉甜食習慣，今天超肝檢查，開心脂肪肝被消失了。

苑裡鎮8年前曾名列衛生福利部國家消除C肝辦公室最高的第7級風險，苑裡李綜合醫院董事長李順安有使命感，掃除C肝重災區惡名，今天連續第6年響應肝病防治學術基金會舉辦的「今年超了沒，全台免費腹部超音波檢查」，醫院動員30多人，民眾一早排隊參加，李順安到場督促。

一名偏瘦的50歲張姓男子工作壓力大，平時會到健身房運動紓壓，也喜歡吃甜點，去年第一次參加超肝檢查，沒想到竟然有中度的脂肪肝，他表示，當時他嚇一跳，心想那麼瘦又運動，怎麼可能有嚴重的脂肪肝？後來自己控制飲食，戒掉吃甜點的習慣，今年報名檢查，已經沒有脂肪肝。

李綜合累計至今治癒729名C肝患者，今年1月至7月B肝、C肝收案累積逾1400人次，其中C肝有45名新個案，皆在接受追蹤治療，院方指出，醫院平時也執行國健署多項免費成人預防保健與癌症篩檢，包括免費成人健檢、乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌篩檢，以及B、C型肝炎篩檢，只要符合條件，平時拿著健保卡就可以到醫院檢查。

苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供

苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供

苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供
苗栗縣苑裡李綜合今天連續6年響應肝病防治學術基金會舉辦免費腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合醫院提供

脂肪肝

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