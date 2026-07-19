首家直銷全聯 鈞品庇護農場開幕 韓國瑜：雲林這5項農產全國第一

雲林北港在地青農許鈞凱創設雲林縣第10家鈞品農產庇護工場，提供身心障礙者工作機會，同時也是國內第一家直銷全聯的庇護工場，立法院長韓國瑜應邀主持開幕，並對青農創業不易當中還能兼顧社會公益，深表肯定，同時感謝雲林縣府協助打開全聯通路，為弱勢創造更多機會。韓院長被問及食安立法及上凱道等問題均以「謝謝」回答。

雲林縣北港鎮在地青農許凱鈞10年前返鄉學習務農，起先種哈密瓜投資約兩百萬元，因氣候和銷路全告泡湯，讓他嚇到原來農事生產非想像中容易，後來改種玉米筍，豐收卻又面臨銷售困境，嘗試幾次失敗，認為農業最大問題還是通路。

跌倒幾次的許凱鈞說，建立品質和穩定通路才是生存之道，他不畏失敗堅持走到今天，並建立庇護工場，實現自己追求農業價值的夢想，感到欣慰，為保障場內六名身心障礙者穩定的工作，感謝全聯通路，每天提供五千盒玉米筍全國上架，將來會持續招收更多身心障礙者加入工作團隊。

今天工場開幕，立法院長韓國瑜應邀偕同立委張嘉郡、許宇甄、蔡春綢、副縣長謝淑亞、議長黃凱、北港鎮長蕭美文、全聯協理陳鴻徵等各界均往祝賀，韓國瑜誇讚許鈞凱務農一路跌跌撞撞，還能努力完成創立庇護工場的夢想，並完成雲林優質農產行銷全國、照顧弱勢、盡社會責任三大使命，令人感動。

韓國瑜並透露雲林農地占全國3.6%，卻有五大農產全國第一，分別是稻米、蒜頭、花生、地瓜、玉米。他並以在台北一個身心障礙者朋友從墜落到奮發自助助人的故事，感謝許鈞凱把庇護精神和農產結合，和許多農友一樣設法把雲林好農產行銷出去，並為弱勢者創造光明和溫暖，很了不起，將來若有需要，立院會全力協助。

隨後，韓國瑜參觀包裝場並帶領高喊加油為身心障礙者打氣。被問到食安立法和上凱道的看法，他只回說謝謝即轉身離去。

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並感謝創辦人許鈞凱多年努力成果。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並透露雲林五大農產排名全國第一。被問到上凱道及食安立法均以「謝謝」回答。記者蔡維斌／攝影