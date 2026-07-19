快訊

影／美軍轉攻伊朗內陸！專家估下波目標 精準彈藥升空震撼畫面曝光

被問毒油…潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

聽新聞
0:00 / 0:00

首家直銷全聯 鈞品庇護農場開幕 韓國瑜：雲林這5項農產全國第一

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影

雲林北港在地青農許鈞凱創設雲林縣第10家鈞品農產庇護工場，提供身心障礙者工作機會，同時也是國內第一家直銷全聯的庇護工場，立法院長韓國瑜應邀主持開幕，並對青農創業不易當中還能兼顧社會公益，深表肯定，同時感謝雲林縣府協助打開全聯通路，為弱勢創造更多機會。韓院長被問及食安立法及上凱道等問題均以「謝謝」回答。

雲林縣北港鎮在地青農許凱鈞10年前返鄉學習務農，起先種哈密瓜投資約兩百萬元，因氣候和銷路全告泡湯，讓他嚇到原來農事生產非想像中容易，後來改種玉米筍，豐收卻又面臨銷售困境，嘗試幾次失敗，認為農業最大問題還是通路。

跌倒幾次的許凱鈞說，建立品質和穩定通路才是生存之道，他不畏失敗堅持走到今天，並建立庇護工場，實現自己追求農業價值的夢想，感到欣慰，為保障場內六名身心障礙者穩定的工作，感謝全聯通路，每天提供五千盒玉米筍全國上架，將來會持續招收更多身心障礙者加入工作團隊。

今天工場開幕，立法院長韓國瑜應邀偕同立委張嘉郡、許宇甄、蔡春綢、副縣長謝淑亞、議長黃凱、北港鎮長蕭美文、全聯協理陳鴻徵等各界均往祝賀，韓國瑜誇讚許鈞凱務農一路跌跌撞撞，還能努力完成創立庇護工場的夢想，並完成雲林優質農產行銷全國、照顧弱勢、盡社會責任三大使命，令人感動。

韓國瑜並透露雲林農地占全國3.6%，卻有五大農產全國第一，分別是稻米、蒜頭、花生、地瓜、玉米。他並以在台北一個身心障礙者朋友從墜落到奮發自助助人的故事，感謝許鈞凱把庇護精神和農產結合，和許多農友一樣設法把雲林好農產行銷出去，並為弱勢者創造光明和溫暖，很了不起，將來若有需要，立院會全力協助。

隨後，韓國瑜參觀包裝場並帶領高喊加油為身心障礙者打氣。被問到食安立法和上凱道的看法，他只回說謝謝即轉身離去。

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並感謝創辦人許鈞凱多年努力成果。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並感謝創辦人許鈞凱多年努力成果。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並透露雲林五大農產排名全國第一。被問到上凱道及食安立法均以「謝謝」回答。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並透露雲林五大農產排名全國第一。被問到上凱道及食安立法均以「謝謝」回答。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影
立法院長韓國瑜今出席北港鈞品農產庇護工場開幕，並關心身心障礙者工作情況。記者蔡維斌／攝影

韓國瑜 全聯 雲林

延伸閱讀

分科測驗考斗六、虎尾房價掀熱議 張麗善：代表雲林被看見了

屏東農業大學開學 百大青農校友分享經驗

韓國瑜宣布 國慶晚會在新北、焰火在台東

參與平鎮千人割稻飯活動 張善政宣布：推動敬老愛心卡在農會購物

相關新聞

午後雷雨來了！15縣市大雨特報 下到晚上

中央氣象署中午12時10分針對全台15縣市發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(19)日臺中以北、嘉義以南、南投地區及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

天天吃全麥吐司恐傷腎？醫揭3大NG吃法 早餐搭配這樣吃更護腎

相較於一般白吐司，全麥吐司的營養含量較多，但整體的熱量、糖分、油脂偏高，若吃法錯誤，未必對健康有利。腎臟科醫師洪永祥表示，全麥製品可當作均衡飲食的一部分，適合天天吃，但仍要搭配蛋白質與蔬菜，延緩血糖上升。

台鐵隔音牆鏽蝕到穿孔 居民憂心隔音效果打折扣 更怕鐵皮成傷人利器

基隆市七堵區泰安路段，台鐵軌道兩側的隔音護牆嚴重受損，部分甚至已穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，甚至可能反成傷人利器。台鐵今天表示，9月底前會先更換鏽蝕較嚴重的隔音板，等籌措財源到位，再全面更新泰安路段的隔音牆。

以為只是膿包！30歲女私密處腫痛害羞不敢就醫 三天後住進ICU

私密部位出現異常，不少女生可能因害羞而遲遲不敢就醫，但短暫的尷尬，恐換來致命代價！胸腔暨重症醫師黃軒分享，一名患有糖尿病的30歲女子，察覺會陰紅腫、疼痛後，因不願接受檢查，僅自行服用止痛藥，沒想到短短三天內，患部迅速惡化，不但皮膚轉為紫黑色、散發異味，還出現呼吸急促及意識恍惚，送醫後確診壞死性筋膜炎，歷經多次手術才撿回一命。

中央畜產會祭黑豬母豬場每頭補助9000元 購買黑豬保育豬每頭補助500元 遭疑難具合理性

日前中央畜產會在屏東舉辦「黑豬種原及保育量能說明會」，會議中指出，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助最高可達25%。豬農表示，本次補助對象單獨針對黑豬養殖戶，且去年就已祭出廚餘養豬戶轉用飼料等補助，有用心培育母豬種原的黑豬業者自有競爭力留在市場，這次的補助恐不具必要性，甚至讓白豬養殖業者感到「被剝奪」。

萬里溪堰塞湖水位距壩頂只剩下30公分 最快傍晚溢流

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，蓄水量已超過推估最大庫容量，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流，若集水區午後有明顯降雨，時間不排除提前。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。