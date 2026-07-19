夏日暴汗熱烘烘！68歲翁沖冷水急性腎損傷 醫示警：高危險族群當心

夏日大爆汗，回家立刻沖冷水澡是許多人的日常習慣，但這舉動可能隱藏傷腎危機。洪永祥醫師在臉書粉專分享，一名68歲患有糖尿病、高血壓及第三期慢性腎臟病的王先生，去（2025）年夏天在戶外工作近兩小時，汗流浹背回家後，立刻拿起蓮蓬頭從頭到腳沖冷水，沒想到隔天開始頭暈、全身無力且尿量減少，就醫抽血診斷為急性腎損傷（AKI）。

洪永祥醫師解釋，真正的原因其實並不是「冷水澡」本身，而是高溫流汗造成脫水，加上患者原本就已有慢性腎臟病，當身體突然受到冷刺激時，體內的交感神經被活化，導致血管收縮、血壓快速波動，這會使原本就已經不足的腎臟血流進一步下降，最後才不幸誘發了急性腎功能惡化。

洪醫師指出，健康成年人通常沒有證據顯示暴熱沖冷水澡會直接傷腎，但對某些高危險族群而言，在脫水狀態下突然接受冷刺激，確實可能增加腎臟負擔。

研究發現，人體受到寒冷刺激時會啟動「冷加壓反應」，交感神經活化使血壓上升、周邊血管收縮，腎血管阻力增加進而影響腎臟灌流。若有慢性腎臟病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭或高齡者，更容易因血流不足誘發急性腎損傷。

因此，比起「冷水傷腎」，真正需要避免的是處在高溫、脫水，再加上劇烈溫差這三項因素同時出現。洪永祥醫師建議夏天洗澡應掌握三個護腎原則：