快訊

美伊停火破裂！美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

每天吃5份蔬果還不夠？研究：多數人仍缺這種護心營養素

盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

聽新聞
0:00 / 0:00

今明兩天午後防短延時豪雨 關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。聯合報系資料照
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。聯合報系資料照

中央氣象署預報員張承傳上午指出，今明兩天持續受西南風影響，南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，中部以北午後有短延時豪雨發生機率。周二起太平洋高壓西伸，各地午後降雨逐漸減少。此外，本周關島菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，不過位置及路徑仍有不確定性，後續須持續觀察。

張承傳表示，今、明天南部整天有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨；清晨至上午中部有零星降雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部雷陣雨，且有局部大雨。今天中部以北山區有短延時豪雨，明天北部地區及中部山區也有短延時豪雨發生機率。

張承傳指出，周二至周五轉為南風至東風環境，周二清晨至上午南部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，周二到周五午後西半部地區及東半部山區有短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨；周六偏東風，東半部及恆春有不定時零星降雨，午後新竹以北地區及其他山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，張承傳表示，今天大台北、桃園、彰化內陸及花東地區有36度以上高溫發生機率；未來一周各地高溫約32至35度，大台北、中南部內陸及花東縱谷仍有局部36度以上高溫發生機率。

至於熱帶系統，張承傳說，本周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，由於位置及路徑仍有不確定性，後續仍須持續觀察。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

本周天氣高溫炎熱。圖／中央氣象署提供
本周天氣高溫炎熱。圖／中央氣象署提供

菲律賓 豪雨 關島

延伸閱讀

颱風窩估下周建立 專家：熱帶擾動恐陸續發展

熱帶擾動醞釀發展中！吳德榮：周二前午後大雷雨防瞬間強降雨

萬里溪堰塞湖水位距壩頂僅0.3公尺 估傍晚觸頂

周末出遊別淋濕！南投及雲林防豪雨 苗栗以南、宜花澎有局部大雨

相關新聞

晨起手指僵硬如膠水黏住 45歲女罹類風濕關節炎3個月後重拾彈琴人生

45歲陳女士，一年前突然發現雙手手指關節在清晨起床時，變得無比僵硬，像被膠水黏住一樣，必須泡熱水、活動半小時以上，才能勉強伸展。隨著病情惡化，她的手指開始紅腫、劇痛，連平時最喜歡的彈琴，甚至連拿筷子吃飯都成問題，就醫檢查確診為類風濕關節炎。經中醫、針灸治療後，3個月後，發炎指數恢復正常，手指紅腫消退，她終於能重新坐上琴椅，恢復彈琴，拾回往日的自信笑容。

今明兩天午後防短延時豪雨 關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展

中央氣象署預報員張承傳上午指出，今明兩天持續受西南風影響，南部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，中部以北午後有短延時豪雨發生機率。周二起太平洋高壓西伸，各地午後降雨逐漸減少。此外，本周關島至菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，不過位置及路徑仍有不確定性，後續須持續觀察。

DJI Osmo Pocket 4P開箱！實測雙鏡頭＋取景遙控器拍出景深人像、垂涎美食

DJI先後推出DJI Osmo Pocket 4和DJI Osmo Pocket 4P，其中DJI Osmo Pocket 4P為雙鏡頭進階版本，在規格上有所升級。《科技玩家》開箱DJI Osmo Pocket 4P的Vlog套裝版本，驚豔它的望遠效果及成像效果，可拍出美食好吃模樣；再搭配Osmo FrameTap取景遙控器，遠距拍影片、拍照不求人，並實測拍照及攝影，拍出「台北歐依系（台北美味しい）」的Fu。

台鐵隔音牆鏽蝕到穿孔 居民憂心隔音效果打折扣 更怕鐵皮成傷人利器

基隆市七堵區泰安路段，台鐵軌道兩側的隔音護牆嚴重受損，部分甚至已穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，甚至可能反成傷人利器。台鐵今天表示，9月底前會先更換鏽蝕較嚴重的隔音板，等籌措財源到位，再全面更新泰安路段的隔音牆。

中央畜產會祭母豬場每頭補助9000元保育豬場每頭500元 遭疑難具合理性

日前中央畜產會在屏東舉辦「黑豬種原及保育量能說明會」，會議中指出，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助最高可達25%。豬農表示，本次補助對象並非台灣特有的蘭嶼豬，且去年就已祭出廚餘養豬戶轉用飼料等補助，用心培育母豬種原的黑豬業者自有競爭力留在市場，這次的補助恐不具必要性，甚至讓白豬養殖業者感到「被剝奪」。

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

近期溫度屢創新高，在戶外汗流浹背，進到室內立刻把冷氣調到最低溫消暑。醫師提醒，近年門診常見因長時間吹冷氣引起頭暈、疲倦、肩頸痠痛、乾眼及呼吸道不適等症狀的患者，雖然「冷氣病」並非正式醫學診斷，但若室內外溫差過大、冷風直吹，加上水分補充不足，恐增加心血管負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。