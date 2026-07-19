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北榮攜手醫療聯盟深化台越合作 建台灣健康外交品牌

中央社／ 台北19日電

第3屆台越醫療研討會18日舉辦，台越政界與醫界重要人士出席，規模創新高，5大醫療體系攜手越南醫界，共創亞洲癌症照護、智慧醫療與健康產業合作新里程碑。台灣醫療深耕越南建立跨院、跨界網絡，強化健康外交。

北榮民總醫院與越南醫學總會18日共同舉辦「2026台越腫瘤研討會－整合癌症治療的未來」，以持續深化台灣與越南醫療合作，推動政府新南向醫衛合作與產業發展計畫，並展現台灣醫療、智慧科技與生醫產業整體實力。

18日開幕典禮由台越政府及醫界代表共同參加，越南台灣事務委員會秘書長阮側柏表示：「台越交流密切，醫學合作已成為雙方深化夥伴的重要基礎，期待透過持續交流，共同提升兩國醫療發展與人民健康福祉。」

台灣駐越南代表劉世忠致詞表示：「台灣與越南長期建立深厚且互信的夥伴關係，此次5大台灣醫療體系齊聚越南，更象徵雙方醫療合作邁向新的里程碑。」

駐馬來西亞衛生福利部組長吳玲瑩表示：「感謝北榮攜手台灣其他4家醫療體系在越南辦理台越醫學研討會，衛福部將持續支持國內醫療體系攜手打造更完善的亞太醫療安全網，及讓世界看見台灣的醫療貢獻。」

越南醫學總會主席阮氏川（Nguyễn Thị Xuyên）指出，「越南近年醫療進展快速，台越醫療研討會已成為重要的交流平台，今年聚焦癌症治療，期盼透過雙方專家分享，共同提升癌症照護品質」。

本次活動台灣方面由自2018年起即積極推動台越醫療合作的台北榮總領軍，攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院、秀傳醫療體系、恩主公醫院及童綜合醫院共同合辦，結合台灣生技、醫療器材、智慧醫療及遠距醫療等產業，共同展現台灣「醫、藥、生醫、資通訊、人工智慧」跨領域整合實力，落實醫療外交及醫衛產業國際布局。

台北榮總副院長王署君感謝多家台灣醫療單位參與，表示「以病人為中心的個人化醫療關鍵不僅在於先進技術，更在於跨領域團隊合作。期透過此研討會深化台越醫學交流，共同推動精準癌症照護與智慧醫療發展。」

本屆研討會為台北榮總連續3年於越南主辦大型台越醫療交流盛會，也是歷年規模最大的一次，吸引超過400位醫療專家、政府代表、醫院管理者及企業代表參與，已逐步發展為台越兩國最具代表性的醫療合作活動之一。

大會期間促成台北榮總與德江醫院（Duc Giang Hospital），以及恩主公醫院與越南E Hospital簽署合作備忘錄，擴大台越在癌症照護、智慧醫療、醫學教育及人才培育等合作網絡。秀傳醫療體系、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、恩主公醫院及童綜合醫院也持續深化與越南醫療體系合作。

台北榮總表示，自2024年主辦首屆台越醫療研討會以來，活動已由單一醫學交流平台，逐步發展為串聯醫院、學界、產業及政府的重要合作機制。今年首度整合5大台灣醫療體系及多家生醫企業共同參與，不僅展現台灣醫療體系跨院合作的整體能量，更具體實踐政府推動新南向政策及健康台灣的願景。

北榮 健康 癌症

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