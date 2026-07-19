台鐵隔音牆鏽蝕到穿孔 居民憂心隔音效果打折扣 更怕鐵皮成傷人利器

基隆市七堵區泰安路段，台鐵軌道兩側的隔音護牆嚴重受損，部分甚至已穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，甚至可能反成傷人利器。台鐵今天表示，9月底前會先更換鏽蝕較嚴重的隔音板，等籌措財源到位，再全面更新泰安路段的隔音牆。

台鐵從七堵站區南下，跨越泰安路地下道通往百福站。當地鐵軌兩側的泰安路2巷、明德二路1巷住家密集，台鐵設置隔音護板，減低行車噪音對居民生活的干擾，並防止有人侵入軌道區。

泰安路2巷和明德二路1巷的隔音護牆，因為設置已久且欠缺妥善保養維護，出現蓋板生鏽、鬆動，甚至部分蓋板脫落情形。

七堵區泰安里長詹仁豪說，泰安路2巷往來行人很多，看到大家每天從鏽蝕的隔音護牆下方通過，他都提心吊膽，擔心發生意外，造成民眾受傷。

因為是台鐵設置的隔音護牆有安全疑慮，詹仁豪向立委林沛祥反映地方民眾的心聲。林沛祥委由服務處秘書黃申棟安排現場會勘時，台鐵承諾規畫全面汰換泰安路2巷、明德二路1巷隔音護牆，預計明年編列2000多萬元，後年初發包施工。

林沛祥表示，基隆雨多、潮濕，長年風吹雨淋，許多金屬材質的設施，都比其他縣市更容易老化。隔音護牆如果已生鏽、脫落，不只是隔音效果大打折扣，更重要的是，一旦風大時剝落砸傷人，後果誰都承擔不起。

林沛祥認為，短期補強是必要措施，全面汰換才是根本解決之道，但居民的安全也不能等到後年。他已請台鐵優先拆除鬆動、生鏽嚴重、有掉落風險的隔音護牆的蓋板，並同步進行補強加固，把安全疑慮降到最低，不能等到發生意外再來補救。

台鐵指出，已在7月7日拆除鏽蝕較嚴重的隔音護牆的蓋板，預計9月底完成改善作業。至於這處路段隔音護牆全面更新工程，已在籌措財源，後續等經費到位就會施作。

基隆市七堵區泰安路2巷的台鐵軌道隔音護牆，部分嚴重受損，甚至穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，更可能成為傷人利器。記者邱瑞杰／攝影

基隆市七堵區泰安路2巷的台鐵軌道隔音護牆，部分嚴重受損，甚至穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，更可能成為傷人利器。記者邱瑞杰／攝影

基隆市七堵區泰安路2巷的台鐵軌道隔音護牆，部分嚴重受損，甚至穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，更可能成為傷人利器。記者邱瑞杰／攝影

基隆市七堵區泰安路2巷的台鐵軌道隔音護牆，部分嚴重受損，甚至穿透，民眾認為不僅隔音效果打折扣，更可能成為傷人利器。記者邱瑞杰／攝影