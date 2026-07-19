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中央畜產會祭母豬場每頭補助9000元保育豬場每頭500元 遭疑難具合理性

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「115年度黑豬種原承續及保育量能穩定補助」的補助對象為黑豬場母豬及黑豬保育豬場，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助最高可達25%。另具資格保育豬場則每頭補助500元。圖／讀者提供
「115年度黑豬種原承續及保育量能穩定補助」的補助對象為黑豬場母豬及黑豬保育豬場，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助最高可達25%。另具資格保育豬場則每頭補助500元。圖／讀者提供

日前中央畜產會在屏東舉辦「黑豬種原及保育量能說明會」，會議中指出，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助最高可達25%。豬農表示，本次補助對象並非台灣特有的蘭嶼豬，且去年就已祭出廚餘養豬戶轉用飼料等補助，用心培育母豬種原的黑豬業者自有競爭力留在市場，這次的補助恐不具必要性，甚至讓白豬養殖業者感到「被剝奪」。

「115年度黑豬種原承續及保育量能穩定補助」的補助對象為黑豬場母豬及黑豬保育豬場，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助以25%為限，每個畜舍可申請1次，若以場內有100頭母豬計算，上限可額定到125頭補助款。另外，保育豬場則是向具資格黑豬母豬場購買黑豬仔豬或保育豬每頭補助500元。

然而業界質疑，黑豬（大黑及土黑）養殖業者絕大部份以廚餘養豬，而政府在去年底出現非洲豬瘟疫情後，已針對廚餘養豬戶轉用飼料補助每頭3600元以及餵飼設備系統補助30萬至300萬不等，現在還要補助黑豬母豬育種費，恐缺乏必要性。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞指出，黑豬的育種是養殖業者本身的工作需求及責任，這次補助的對象只有針對黑豬母豬場業者，育種的品系並不是台灣特有蘭嶼豬，中央畜產會真的不該花費國家的錢來補助育種黑豬，而是要順應市場需求機制，有在用心培育母豬種原的50萬頭黑豬業者，其中有競爭力的自然就能夠留下來。

洪健鈞表示，相對於另外的450萬頭白豬養殖業者，這種剝奪式的補助黑豬母豬場，反而不會讓黑豬業者用心育種更加優良的母豬群，而是只需要等待政府的補助而不需要進步，這種沒必要的花費國家公帑只會加速讓黑豬產業沒落。

黑豬業者表示，去年10月底爆出非洲豬瘟疫情以來，黑豬養殖規模就一直因政策而縮減，平埔黑豬和六堆黑豬都是國內近年致力復育和推廣的本土特色黑豬，如今有更多政策提供協助，豬農自然願意支持。

屏東

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