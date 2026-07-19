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以為只是膿包！30歲女私密處腫痛害羞不敢就醫 三天後住進ICU

聯合新聞網／ 綜合報導
私密部位出現異常，不少女生可能因害羞而遲遲不敢就醫，但短暫的尷尬，恐換來致命代價。圖／AI生成
私密部位出現異常，不少女生可能因害羞而遲遲不敢就醫，但短暫的尷尬，恐換來致命代價。圖／AI生成

私密部位出現異常，不少女生可能因害羞而遲遲不敢就醫，但短暫的尷尬，恐換來致命代價！胸腔暨重症醫師黃軒分享，一名患有糖尿病的30歲女子，察覺會陰紅腫、疼痛後，因不願接受檢查，僅自行服用止痛藥，沒想到短短三天內，患部迅速惡化，不但皮膚轉為紫黑色、散發異味，還出現呼吸急促及意識恍惚，送醫後確診壞死性筋膜炎，歷經多次手術才撿回一命。

黃軒在臉書發文表示，這名女子一開始只覺得私密處輕微疼痛，走路或坐下時有些不舒服，洗澡時才發現會陰附近腫脹、泛紅，原以為只是摩擦、毛囊炎或長膿包，家人勸她就醫，她卻擔心必須讓醫師檢查私密部位，認為再觀察幾天或許就會自行消退。

沒想到到了隔天，紅腫範圍持續擴大，外觀看起來雖不算嚴重，內部卻傳來如火燒、刀割般的劇痛，女子隨後更出現發燒、畏寒及全身無力等症狀，但此時仍因害羞而選擇在家服用止痛藥忍耐。

到了第三天，女子已痛到無法行走，會陰皮膚先轉為暗紅色，接著出現紫黑斑塊及異味。家人發現她精神恍惚、呼吸急促，緊急叫救護車送醫，經檢查後確認並非一般皮膚感染，而是壞死性筋膜炎。

黃軒說明，壞死性筋膜炎代表細菌感染已突破皮膚表層，沿著皮下組織及筋膜快速蔓延，女子到院後不久便出現血壓下降及敗血症，必須立即施打靜脈抗生素，並接受緊急手術切除壞死組織。

由於感染範圍嚴重，女子接受第一次手術後仍未能完全控制病情，接下來幾天又歷經多次清創，並在加護病房（ICU）接受治療，數度與死神拔河，最後才成功挽回性命。

黃軒提醒，這類疾病最危險之處，在於皮膚表面可能只看到一小片紅腫，深層組織卻已大面積壞死，若疼痛程度與外觀不成比例，或紅腫在數小時至一兩天內快速擴散，就不能再當成普通毛囊炎處理。

若會陰或私密部位出現以下6種情況，應立即前往急診：

1. 疼痛異常劇烈，程度遠超過外觀看起來的狀況。

2. 紅腫範圍在短時間內迅速擴大。

3. 合併發燒、畏寒、噁心或全身無力。

4. 皮膚轉為紫色、黑色或出現水泡。

5. 患部流膿、散發惡臭，或觸摸時有氣泡感。

6. 出現心跳加快、呼吸急促或意識不清。

黃軒指出，糖尿病、肥胖、腎臟病、肝病、癌症及免疫力低下者，罹患壞死性筋膜炎的風險較高；近期曾有會陰傷口、膿瘍或接受相關手術的人，也應特別提高警覺。

壞死性筋膜炎惡化速度極快，通常必須立即住院，以靜脈抗生素搭配手術清除壞死組織，單靠擦藥、服用止痛藥或口服抗生素，往往無法阻止感染持續擴散。

ICU 確診 私密處

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