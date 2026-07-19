快訊

今天虎爺聖誕大解密…驅邪鎮煞又咬錢 「十類人」拜了最靈驗

兩岸觀策／南海仲裁如廢紙 賴政府卻不敢說太平島非礁

吳釗燮秒揭共軍巨浪飛彈軌跡 洩漏多少台美機密？

聽新聞
0:00 / 0:00

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師建議，冷氣不是愈冷愈好，室內溫度維持在攝氏26至28度左右，避免室內外溫差過大。圖／123RF
醫師建議，冷氣不是愈冷愈好，室內溫度維持在攝氏26至28度左右，避免室內外溫差過大。圖／123RF

近期溫度屢創新高，在戶外汗流浹背，進到室內立刻把冷氣調到最低溫消暑。醫師提醒，近年門診常見因長時間吹冷氣引起頭暈、疲倦、肩頸痠痛、乾眼及呼吸道不適等症狀的患者，雖然「冷氣病」並非正式醫學診斷，但若室內外溫差過大、冷風直吹，加上水分補充不足，恐增加心血管負擔。

台大醫院家醫部兼任主治醫師暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁表示，每年4、5月天氣逐漸轉熱後，民眾開始頻繁使用冷氣，相關不適症狀便會增加，尤其進入7、8月高溫期間更為明顯。所謂「冷氣病」，主要是因人體反覆在高溫與低溫環境間切換，導致自律神經調節失衡，加上空氣乾燥、循環不佳，進而出現身體不適。

粘曉菁指出，夏季戶外體感溫度動輒接近40度，若一進入設定20多度的冷氣房，短時間內溫差超過10度，血管會快速收縮，與冬天冷空氣刺激血管的原理相似。一般健康民眾或許僅感到不舒服，但對高血壓、心血管疾病患者及長者而言，血壓波動可能增加心血管事件風險。建議冷氣溫度不宜過低，室內外溫差最好控制在5至7度內，讓身體有時間適應。

而長時間在高溫環境工作的戶外勞工，若全身流汗後立刻進入低溫冷氣房，也容易因體溫快速下降而受寒，引發感冒或身體不適。除了溫差，夏季大量流汗也是另一項容易被忽略的風險。粘曉菁說，高溫環境下，人體不僅流失水分，也會流失鈉、鉀等電解質。若只有吹冷氣卻沒有及時補充水分與電解質，容易出現頭暈、疲倦、站起來眼前發黑等症狀。

「除了溫差，大量流汗也是容易被忽略的風險。」粘曉菁表示，高溫環境下，人體不僅流失水分，也會流失鈉、鉀等電解質。若只有吹冷氣卻沒有及時補充水分與電解質，容易出現血壓下降、頭暈、疲倦、站起來眼前發黑等症狀。

冷氣病另一項常見症狀就是「乾燥」。粘曉菁說，冷氣運轉時會降低室內濕度，當冷風長時間固定吹向身體，不僅容易使皮膚乾燥，也會加速眼睛淚液蒸發。尤其現代人過度使用電腦、手機，影響眨眼次數，再加上冷風直吹，更容易誘發乾眼症。不少上班族待在辦公室一整天，眼睛乾澀、異物感甚至視力模糊，就是冷氣加上3C使用造成。

粘曉菁建議，冷氣出風口避免直接吹向人體，可搭配循環扇讓冷空氣均勻流動，必要時使用加濕器，或在室內擺放植栽增加環境濕度。想避免冷氣病，可掌握四大原則：

1.室內外溫差控制在5至7度，避免冷氣設定過低。

2.大量流汗後先擦乾汗水再進入冷氣房，並適時補充水分及電解質。

3.避免冷風直接吹向頭、頸部及眼睛，利用循環扇讓冷空氣均勻分布。

4.長時間待在冷氣房應適度增加空氣交換及濕度，並減少連續使用3C時間，降低乾眼及皮膚乾燥風險。

冷氣 高溫 心血管疾病

延伸閱讀

冷氣房整晚開液體電蚊香 他醒來疑中毒！醫揭安全使用3原則

霧霾襲紐約 眼痛又咳嗽 醫師：長時間暴露如同長期吸菸

加拿大野火煙霧襲紐約 專家警告：戶外待一天等於抽10根菸

周二小暑熱爆！命理師教「5招居家開運法」...退火招財補運一次滿足

相關新聞

熱帶擾動醞釀發展中！吳德榮：周二前午後大雷雨防瞬間強降雨

進入颱風季，又有熱帶擾動發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，下周二(21日)前在南海有熱帶雲簇消長…

中央畜產會祭母豬場每頭補助9000元保育豬場每頭500元 遭疑難具合理性

日前中央畜產會在屏東舉辦「黑豬種原及保育量能說明會」，會議中指出，母豬場每頭母豬育種補助9000元，且母豬更新年率補助最高可達25%。豬農表示，本次補助對象並非台灣特有的蘭嶼豬，且去年就已祭出廚餘養豬戶轉用飼料等補助，用心培育母豬種原的黑豬業者自有競爭力留在市場，這次的補助恐不具必要性，甚至讓白豬養殖業者感到「被剝奪」。

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

近期溫度屢創新高，在戶外汗流浹背，進到室內立刻把冷氣調到最低溫消暑。醫師提醒，近年門診常見因長時間吹冷氣引起頭暈、疲倦、肩頸痠痛、乾眼及呼吸道不適等症狀的患者，雖然「冷氣病」並非正式醫學診斷，但若室內外溫差過大、冷風直吹，加上水分補充不足，恐增加心血管負擔。

萬里溪堰塞湖水位距壩頂只剩下30公分 最快傍晚溢流

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，蓄水量已超過推估最大庫容量，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流，若集水區午後有明顯降雨，時間不排除提前。

航港局對外籍商船開徵「複檢費」每年估進帳203.7萬

過去外國商船若未通過港口國管制（PSC）檢查，申請複檢需繳交費用，交通部航港局近期訂定收費標準表，每案基本收費2萬1000元，超時每小時加收5250元，以近3年統計，每年可收取203萬7000元。

「脂肪肝」成新國病！ 逾6000人免費腹部超音波揪無症狀早期肝癌

肝癌長期位居我國十大癌症死因前三名，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，臨床統計，台灣的肝癌病患中，約60%與B型肝炎有關、30%與C型肝炎相關。肝病防治學術基金會今日舉辦「今年超了沒？」結合世界肝炎日，號召全台31家醫療院所同步辦理免費腹部超音波檢查，呼籲民眾及早發現、及早治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。