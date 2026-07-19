一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

近期溫度屢創新高，在戶外汗流浹背，進到室內立刻把冷氣調到最低溫消暑。醫師提醒，近年門診常見因長時間吹冷氣引起頭暈、疲倦、肩頸痠痛、乾眼及呼吸道不適等症狀的患者，雖然「冷氣病」並非正式醫學診斷，但若室內外溫差過大、冷風直吹，加上水分補充不足，恐增加心血管負擔。

台大醫院家醫部兼任主治醫師暨肝病防治學術基金會執行長粘曉菁表示，每年4、5月天氣逐漸轉熱後，民眾開始頻繁使用冷氣，相關不適症狀便會增加，尤其進入7、8月高溫期間更為明顯。所謂「冷氣病」，主要是因人體反覆在高溫與低溫環境間切換，導致自律神經調節失衡，加上空氣乾燥、循環不佳，進而出現身體不適。

粘曉菁指出，夏季戶外體感溫度動輒接近40度，若一進入設定20多度的冷氣房，短時間內溫差超過10度，血管會快速收縮，與冬天冷空氣刺激血管的原理相似。一般健康民眾或許僅感到不舒服，但對高血壓、心血管疾病患者及長者而言，血壓波動可能增加心血管事件風險。建議冷氣溫度不宜過低，室內外溫差最好控制在5至7度內，讓身體有時間適應。

而長時間在高溫環境工作的戶外勞工，若全身流汗後立刻進入低溫冷氣房，也容易因體溫快速下降而受寒，引發感冒或身體不適。除了溫差，夏季大量流汗也是另一項容易被忽略的風險。粘曉菁說，高溫環境下，人體不僅流失水分，也會流失鈉、鉀等電解質。若只有吹冷氣卻沒有及時補充水分與電解質，容易出現頭暈、疲倦、站起來眼前發黑等症狀。

「除了溫差，大量流汗也是容易被忽略的風險。」粘曉菁表示，高溫環境下，人體不僅流失水分，也會流失鈉、鉀等電解質。若只有吹冷氣卻沒有及時補充水分與電解質，容易出現血壓下降、頭暈、疲倦、站起來眼前發黑等症狀。

冷氣病另一項常見症狀就是「乾燥」。粘曉菁說，冷氣運轉時會降低室內濕度，當冷風長時間固定吹向身體，不僅容易使皮膚乾燥，也會加速眼睛淚液蒸發。尤其現代人過度使用電腦、手機，影響眨眼次數，再加上冷風直吹，更容易誘發乾眼症。不少上班族待在辦公室一整天，眼睛乾澀、異物感甚至視力模糊，就是冷氣加上3C使用造成。

粘曉菁建議，冷氣出風口避免直接吹向人體，可搭配循環扇讓冷空氣均勻流動，必要時使用加濕器，或在室內擺放植栽增加環境濕度。想避免冷氣病，可掌握四大原則：

1.室內外溫差控制在5至7度，避免冷氣設定過低。

2.大量流汗後先擦乾汗水再進入冷氣房，並適時補充水分及電解質。

3.避免冷風直接吹向頭、頸部及眼睛，利用循環扇讓冷空氣均勻分布。

4.長時間待在冷氣房應適度增加空氣交換及濕度，並減少連續使用3C時間，降低乾眼及皮膚乾燥風險。