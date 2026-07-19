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萬里溪堰塞湖水位距壩頂只剩下30公分 最快傍晚溢流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，蓄水量已超過推估最大庫容量，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流，若集水區午後有明顯降雨，時間不排除提前。

林保署花蓮分署今天表示，截至上午7時30分監測資料，萬里溪堰塞湖警戒水位為海拔1086公尺，壩頂高程1087.5公尺，目前湖面水位已達1087.23公尺，距離壩頂僅約27公分，蓄水量約為推估最大庫容的105%。今天上午空拍畫面顯示，湖水仍持續上升，壩體滲流水量較前一天增加，但目前尚未發現壩體出現破口或明顯崩塌情形。

花蓮分署長黃群策表示，近期降雨量約10至20毫米，仍須觀察雨勢是否落在上游集水區，由於近幾日滲流量逐漸增加，若入流量持續高於滲流量，堰塞湖仍有溢流可能。依目前水位變化曲線推估，湖水約在今天傍晚接近壩頂，但若午後出現雷陣雨，溢流時間可能提前；反之也可能延後。

黃群策指出，若後續滲流量與入流量趨於平衡，即使水位達到壩頂高程，也未必會立即溢流，未來經評估後確認風險降低，將研議解除警戒措施，讓疏散民眾返家，同時調整未來警戒發布機制。

黃群策說，依規畫方向，未來若堰塞湖蓄水量超過400萬噸，且預估累積降雨量達200毫米以上，將於24小時前發布黃色警戒、12小時前發布紅色警戒；若預估雨量未達200毫米，則以河道管制作為主要應變措施。

另外，因1號水位計已超出量測範圍，出現異常數值，目前監測作業改以2號水位計資料作為判讀依據，1號水位計則用來參考。

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖水位持續攀升，湖面距離壩頂只剩下30公分，林業及自然保育署花蓮分署指出，最快今天下午5時至6時可能出現溢流。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 堰塞湖

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