航港局對外籍商船開徵「複檢費」每年估進帳203.7萬

過去外國商船若未通過港口國管制（PSC）檢查，申請複檢需繳交費用，交通部航港局近期訂定收費標準表，每案基本收費2萬1000元，超時每小時加收5250元，以近3年統計，每年可收取203萬7000元。

航港局說，依據目前商港法第59條第1項規定及國際海運慣例，外國商船於我國接受港口國管制（PSC）檢查，如有違反規定事項，航港局得要求其限期改善；再查同條第2項規定，外國商船依前項完成改善後，應向航港局申請複檢，並繳交複檢費用，其數額由航港局擬訂，報請主管機關核定。本案收費對象為接受我國PSC檢查未予通過，需要複檢的外國商船。

案內複檢收費標準表於2026年7月13日訂定，過去並無此項收費，按港口國管制檢查出勤人數及工時等成本計算，複檢外國商船每次收費2萬1000元，倘複檢時間超過4小時，每小時再加收5250元。

航港局指出，經統計近3年需接受複檢外國商船每年平均約97艘，以每次收費2萬1000元計，預計每年歲入203萬7000元。