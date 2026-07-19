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「脂肪肝」成新國病！ 逾6000人免費腹部超音波揪無症狀早期肝癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「今年超了沒？」活動邁入第6年，今年共號召全台31家醫療院所同步辦理免費腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影
「今年超了沒？」活動邁入第6年，今年共號召全台31家醫療院所同步辦理免費腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影

肝癌長期位居我國十大癌症死因前三名，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，臨床統計，台灣的肝癌病患中，約60%與B型肝炎有關、30%與C型肝炎相關。肝病防治學術基金會今日舉辦「今年超了沒？」結合世界肝炎日，號召全台31家醫療院所同步辦理免費腹部超音波檢查，呼籲民眾及早發現、及早治療。

肝基會總執行長楊培銘表示，「今年超了沒？」活動邁入第6年，自2021年推動全台腹超總動員以來，已有愈來愈多醫療院所加入，今年共有31家醫療院所參與，動員超過100位肝膽腸胃專科醫師，以及逾700位護理、行政及志工團隊共同投入，希望讓更多民眾建立「定期腹超」的健康觀念。

楊培銘指出，腹部超音波是一項無輻射、無侵入性、檢查時間短且安全性高的檢查工具，除了可早期發現肝癌，也能檢查脂肪肝、肝硬化、膽結石、胰臟及腎臟病變等多種腹部疾病。若能搭配B、C型肝炎追蹤及抽血檢查，可望大幅提升肝病早期診斷率，降低晚期肝癌發生及死亡風險。

呼應每年7月28日的世界肝炎日，肝病防治學術基金會希望提升全球對病毒性肝炎及肝病防治的重視，楊培銘說，台灣雖因全面推動B型肝炎疫苗及C肝治療政策，肝炎防治成果受到國際肯定，但肝病仍是國人重要健康威脅，尤其肝癌早期症狀不明顯，許多患者直到晚期才被發現，錯失治療黃金期。

「今年腹超了沒？」號召全台31家醫療院所同步辦理免費腹部超音波檢查，從台灣本島到金門、澎湖、綠島同步響應，預計為約6000位民眾完成肝、膽、胰、脾、腎等腹部器官超音波檢查，透過定期篩檢，有助於及早發現肝癌等重大疾病。

肝基會執行長粘曉菁表示，今年活動除了免費腹部超音波檢查外，也同步應用由好心肝基金會、台大醫院以及聰泰科技共同研發「肝瘤偵」（iGood Liver AI），透過AI技術協助醫師在超音波檢查過程更精準辨識肝臟病灶，縮短城鄉醫療落差。部分醫療院所也提前替受檢者安排肝癌風險評估，協助醫師更精準找出高風險個案，提高早期發現率。

「今年超了沒？」於上午8點30分起跑，各醫療院所每30分鐘透過視訊回傳現場篩檢情形，並於下午公布全台篩檢統計結果，展現全國同步守護肝臟健康的成果。基金會呼籲社會對肝病防治的重視，朝「消滅肝病」目標邁進，降低肝癌發生率與死亡率。

藝人侯昌明挺肝病超音波篩檢，號召社會大眾支持保肝事業。記者廖靜清／攝影
藝人侯昌明挺肝病超音波篩檢，號召社會大眾支持保肝事業。記者廖靜清／攝影

肝癌 脂肪肝 健康

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