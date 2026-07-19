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花蓮萬里溪堰塞湖溢流時間不定 台鐵今全線列車正常行駛
花蓮萬里溪堰塞湖持續列為紅色警戒，林保署預估最新溢流時間不定，台鐵原訂今天晚間8時前宣布明天列車營運狀況，卻遲遲延誤了2個小時又8分鐘才公告，旅客行程也因堰塞湖像不定時炸彈，難以安排。不過目前至明天12時前，台鐵仍維持全線正常通車，將視堰塞湖水位狀況調整。
花蓮萬里溪堰塞湖持續列為紅色警戒，林保署預估最新溢流時間不定，台鐵表示，今天全線各級列車正常行駛，堰塞湖水位到達壩頂的預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動，台鐵公司將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施。
台鐵公司說明，今天西部幹線、東部幹線、南迴線、支線、觀光列車均正常行駛，明（20日）12時前的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化於今（19日）晚間8時前發布新聞稿，期間倘涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心下午3時工作會報會議裁示後，立即發布新聞稿。
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