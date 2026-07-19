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外國商船複檢收費 每次2萬1000元

中央社／ 台北19日電

外國商船若在台灣接受港口國管制（PSC）檢查，有違規事項必須接受複檢，交通部航港局日前公告，從即日起，接受複檢船隻必須繳交複檢費，每次新台幣2萬1000元。

港口國管制（port state control, PSC）是本國港口中的外國船舶的檢查，以核實船舶及其設備的狀況是否符合國際法規的要求，以及船舶的操作均符合這些規則。

交通部航港局日前公告訂定「港口國管制（PSC）複檢收費標準表」，將對檢查不合格的外國商船收取複檢費用。

航港局表示，依據目前商港法規定及國際海運慣例，外國商船在台灣接受港口國管制（PSC）檢查，如有違反規定事項，航港局得要求其限期改善，改善完成後必須向航港局申請複檢，並繳交複檢費用。

根據收費標準表，即日起複檢外國商船每次收費2萬1000元，倘複檢時間超過4小時，每小時再加收5250元。

航港局表示，由於過去並無訂定相關收費標準，因此並未向外國商船收取費用，收費標準是按照港口國管制檢查出勤人數及工時等成本計算。

航港局指出，經統計近3年需接受複檢外國商船每年平均約97艘，以每次收費2萬1000元計算，預計每年歲入203萬7000元。

交通部 航港局

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