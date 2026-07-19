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14歲少女罹糖尿病！沒喝飲料「糖化血色素飆13％」 營養師示警：3類點心少碰

聯合新聞網／ 綜合報導
許多早餐店餐點、麵包及加工零食都藏有大量精緻糖，若毫無節制食用，恐增加罹患糖尿病風險。圖／AI生成
許多早餐店餐點、麵包及加工零食都藏有大量精緻糖，若毫無節制食用，恐增加罹患糖尿病風險。圖／AI生成

孩子沒有天天喝含糖飲料，糖分攝取就不會超標嗎？許多早餐店餐點、麵包及加工零食都藏有大量精緻糖，若三餐又以外食為主，長期下來恐對健康造成負擔。營養師高敏敏分享，一名年僅14歲的少女因糖化血色素高達12％至13％，確診第二型糖尿病，追查飲食才發現，她從早餐、午餐到放學點心幾乎都離不開高糖、高度加工食品。

高敏敏在《醫師好辣》節目中表示，這名少女的糖化血色素已遠高於糖尿病診斷標準的6.5％，必須開始接受藥物治療，媽媽聽見診斷結果後情緒潰堤，不斷自責詢問：「是不是我害了女兒一輩子？」坐在一旁的少女則始終低著頭，像是犯錯般沉默不語。

進一步詢問少女平日吃什麼，才發現糖分早已滲入她每天的飲食。由於父母工作忙碌，早餐通常直接購買早餐店餐點，中午不吃學校營養午餐，而是到福利社買數個麵包，有時還會留到下午繼續吃。放學後，媽媽常準備3個車輪餅讓她當點心，晚餐則等爸爸下班後全家一起外食。

看似只是方便解決三餐，但麵包、甜餡點心及部分外食都可能含有不少精緻糖，日復一日累積，家人卻始終沒有察覺攝取量已經超標。

高敏敏說明，依照衛福部建議，每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10％，若能降至5％以下更理想。

以每日攝取1500大卡的女性為例，來自糖分的熱量應控制在150大卡以內，約為4至8顆方糖。不過，市售全糖手搖飲一杯就可能含有超過8顆方糖，有些甚至高達10至13顆；部分看似健康的調和蔬果汁，一瓶也可能藏有6顆以上方糖，稍不留意就會超出一天建議量。

幫孩子買點心 善用「紅綠燈飲食法」

高敏敏建議，家長準備孩子的課後點心時，可利用「紅綠燈飲食法」判斷，減少高糖、高油加工食品的攝取。

綠燈點心包括愛玉、仙草、低糖豆花，以及法國麵包、堅果等需要充分咀嚼的食物，可優先選擇。

黃燈點心包括布丁、鮮奶布丁及巧克力牛奶，通常含有額外添加糖，並非完全不能吃，但應留意食用頻率與份量。

至於蔬菜乾、蜜餞及水果乾則被列為紅燈食物，水果乾可能額外加入糖或蜜加工，部分蔬菜乾也會經過油炸，不僅糖分不低，熱量也可能比想像中更高，不適合讓孩子毫無節制地食用。

糖尿病 營養師 早餐 高敏敏

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