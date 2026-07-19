萬里溪堰塞湖水位距壩頂僅0.3公尺 估傍晚觸頂

根據中央災害應變中心最新資訊，花蓮萬里溪堰塞湖水位今天上午距離壩頂僅剩0.3公尺，預估傍晚5時至6時將觸及壩頂；後續是否發生溢流，仍須視今天午後雷陣雨強度而定。

中央災害應變中心今天上午召開萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報。根據資料，今天上午7時30分蓄水量534.8萬噸，堰塞湖水位1087.2公尺，壩頂高程1087.5公尺，距離壩頂高程僅0.3公尺。

農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策會中表示，目前堰塞湖2顆水位計，1號水位計今天凌晨發生間歇性異常，2號水位計正常運作；經早上6時30分進行空拍判讀，證實仍未發生溢流，壩體尚無異樣。

黃群策指出，估算目前實際入庫水量近3小時約1.5萬噸，達壩頂高程估計時間約今天傍晚5至6時，是否溢流仍視午後雷陣雨強度而定。

黃群策進一步說明，觀察壩體最上方滲流點水流沿著壩體表面往下游流出，沒有再滲入壩體；下邊坡滲流點偶有濁水流出，但並無明顯變濁，將持續密集監測。

黃群策說，依據氣象預報，未來48小時堰塞湖上游入流量有限，潰口下切過程中，右岸崩塌堆積邊坡土石可能崩落並反覆阻塞溢流口，延長潰決歷程；潰決時間可能為數小時至數天，視降雨量、上游入流量及殘壩材料而定，具高度不確定性。

中央氣象署預測，今明2天大多為多雲到晴天氣，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生；21至24日仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。

氣象署說明，未來一周花蓮地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生；尤其今明兩天大氣環境較不穩定，午後易有短延時強降雨，預估萬里溪集水區今明2天估計日雨量約20至40毫米。