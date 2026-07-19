新北推友善田園　企業契作3000公斤稻米捐學童營養午餐

新北市農業局推廣友善田園區域計畫，結合農業生產與自然生態環境理念，輔導農友不使用農藥、化學肥料與除草劑，吸引企業與民間團體熱烈響應，護農團體及企業與彩田友善農作簽訂契作，嘉惠萬里金山學童營養午餐及弱勢家庭，展現友善公益。

農業局表示，新北市自2015年起推動友善田園區域計畫，持續補助有機質肥料與秧苗經費，成為友善耕作農友最堅強的後盾，進而獲得企業及團體的認同與契作認購友善稻米。愛鄉護農會鍾崑龍會長表示，大力支持友善田園區域計畫的核心，在於強化環境保護與教育理念，讓農友、土壤生態、在地學生都能受惠，也希望有更多農友轉型投入友善耕作的行列。

賓航賓士總經理林文益表示，身為萬里在地人，參與市府友善耕作推廣計畫他覺得很有意義，親自收割自己插秧的水稻感到格外感動。與彩田契作的3000公斤稻米將捐給萬里金山學童營養午餐及弱勢家庭，未來會繼續支持新北市友善農業，積極參與推動在地農業發展。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動三生農業，結合食農教育讓農業永續發展，推動友善田園區域計畫是實踐農業生產與環境生態永續的重要一步，目前全市友善耕作面積達325.6公頃，有311戶農友響應。本次辦理秋收割稻活動讓學童們體會農民辛勤，也認識米食文化，並鼓勵學童多吃米飯，也讓友善農業及米食推廣教育向下紮根。

新北市辦理秋收割稻活動，讓學童們體會農民辛勤，也認識米食文化。 記者黃子騰／翻攝