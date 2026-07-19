颱風窩估下周建立 專家：熱帶擾動恐陸續發展

進入颱風季了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前關島以南海面有大範圍熱帶雲簇活動，發展條件不是很好，要等到下周後半太平洋高壓增強西伸後，高壓南側偏東風配合西南季風建立較為完整季風低壓槽（颱風窩），槽內熱帶擾動逐漸發展，往菲律賓方向靠近，可能下周末(25到26日)逐漸經過菲律賓後進入南海且繼續往海南島方向移動，經過台灣以南距離遠近還有變化，目前看來直接威脅台灣機會不高，後續變化還要再觀察。

吳聖宇指出，7月最後一周(27日以後)到8月初季風低壓槽向東延伸的部分還可能有其他擾動再發展，不過時間還很久遠，有待觀察留意。目前是颱風旺季，熱帶洋面上持續有颱風發展，不見得有颱風就一定會威脅台灣，保持注意即可。

最近天氣，吳聖宇說，今天跟前幾天類似，西南季風迎風面南部地區一整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上熱對流發展並且往北、東北方向擴散，可能帶來局部大雷雨。晚間熱對流消散後又回歸到南部地區的迎風面短暫陣雨或雷雨，可能帶來短時較大雨勢。

吳聖宇指出，這種高壓邊緣西南風降雨型態大致持續到周三左右，周四到周五起隨太平洋高壓增強西伸，大環境風向逐漸轉為東南到偏東風，降雨減少，主要是午後陸地上發展熱對流降雨，且集中山區，天氣相對穩定。

下周末(25到26日)隨熱帶擾動(熱帶性低氣壓或颱風)逐漸經過菲律賓往南海方向移動，外圍水氣可能逐漸抵達巴士海峽、東南部及東部海面，造成花東、恆春半島一帶降雨增多，西半部地區午後雷雨範圍擴大，水氣增多程度還要看擾動跟台灣的距離而定。

吳聖宇，溫度方面持續炎熱，各地高溫普遍32到35度，中南部局部地區、大台北盆地內、花東局部地區有36到38度高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。