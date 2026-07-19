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米特動物樂園打造「忘忘島」 傾聽理解種種失落

中央社／ 台北19日電

米特動物樂園全新作品「忘忘島的失物招領處」，受邀華山親子表藝節演出，這回首次加入薩克斯風以外的樂器角色，帶著孩子走進人生第一場音樂會，打造更豐富劇場體驗。

米特動物樂園「忘忘島的失物招領處」描繪人們常弄丟的襪子、鑰匙、布娃娃，甚至小小的心情，都在忘忘島的失物招領處被傾聽與被理解的過程。米特創辦人陳冠文透過新聞稿表示，「忘忘島的失物招領處」反映了越來越多家庭願意相信原創親子作品，也願意持續走進劇場。

2023年米特動物樂園以「薩克歷險記」首度登上華山親子表藝節，創下3天6場完售佳績，至今累積全台超過百場演出，也成為許多孩子認識劇場、接觸薩克斯風的第一場音樂會。陳冠文表示，當觀眾願意支持新的故事，創作者就更有機會持續投入原創，也讓台灣的親子劇場發展形成更健康循環。

米特動物樂園「忘忘島的失物招領處」早鳥票開賣11場演出全數完售，米特動物樂園將於7月20日開賣加開席次，詳情可上OPENTIX兩廳院文化生活售票平台。

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