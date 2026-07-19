隔音牆擋風景？專家：因地制宜優雅融入環境

捷運沿線每一片隔音牆防護高度經過精密計算，有民眾在乎防噪效果，也有人擔心窗外視野被隔音牆阻擋，透明隔音牆能守住美景，卻也出現住宅隱私恐被窺探的兩難。專家建議，隔音牆除發揮防震、抗噪效果，可視為美學一環，能讓整體景觀加分。

世界景觀建築師聯盟亞太地區前主席、文化大學教授郭瓊瑩說，隔音牆可以是移動的景觀美學，能呈現沿線的空間、地景特色，公共工程施作細節對居民美感影響深遠，可因地制宜，讓隔音牆優雅地融入環境。在歐洲，高速公路設置隔音牆，頭尾會漸進融入周邊景觀，展現細膩的設計手法。

郭瓊瑩說，她出國時會留意當地國道、公路、軌道旁的隔音牆設計，看過各式各樣隔音牆，若空間足夠，最好的隔音牆是自然的多層次樹籬或自然生長的樹林，日本東名高速公路隔音牆結合攀藤植物，增添綠化效果，美國高速高路會以植樹方式做綠帶隔音。德國有用太陽能光電板當隔音牆，展現多重功能，必須克服光線折射問題。

「歐洲不少隔音牆呈現藝術化，藏著巧思，讓人眼睛一亮。」郭瓊瑩說，歐洲許多隔音牆會展現弧形線條，增加韻律感，搭配顏色、淡淡圖案等，展現城市形象、美學軟實力。

郭談到，過去隔音牆材質較厚重，讓人感覺壓迫、干擾，近年公部門設計隔音牆愈來愈重視藝術性、流動性，新北捷運環狀線從車廂、隔音牆、梁柱、車站、照明等呈現一體設計，配色有整體感，是值得肯定的突破，隔音牆不只有工程思維，也能有細緻做法。

新北捷運局副局長鄭智銘說，捷運隔音牆用意是隔震、隔噪，安坑輕軌、淡海輕軌車廂都是大面窗，賣點是可以賞景，沿線有許多透明隔音牆，讓搭車美景不會被阻隔，但透明隔音牆隔音效果確實較差，若離鄰宅過近，也有隱私疑慮。隔音牆設計愈來愈重視美感，經過都市設計審議把關，讓隔音牆盡量做到實用也好看。

日本阪神高速公路的隔音牆呈現弧線型，帶有一點韻律感。圖／郭瓊瑩提供