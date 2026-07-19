桃機轉機客多過國門而不入⋯旅遊作家提3建議借鏡國外經驗

疫情後國際旅遊爆炸性成長，桃園國際機場去年轉機客達669萬人次，但參加過境半日遊的國際旅客僅1.3萬人次，轉機客多過國門而不入。旅遊作家943有在新加坡、中東轉機參加過境旅遊經驗，認為關鍵在於機場引導與宣傳是否足夠，建議政府優先強化桃機內的指引與服務、增加多國語言資訊看板，並與航空公司、旅行業者合作，旅客訂票時即可主動宣傳旅遊資訊。

旅遊作家943說，桃園國際機場是許多國際旅客的重要轉機樞紐，尤其中華航空與長榮航空票價具競爭力，不少外國旅客即使未入境台灣旅遊，也曾在桃園機場轉機。但可惜的是，台灣的機場欠缺有關轉機旅遊宣傳資訊，桃園屬於機場城市，雖擁有豐富旅遊資源，也應強化相關宣傳，鼓勵外國旅客走出機場、踏入桃園旅遊。

旅遊作家943曾在新加坡轉機時，參加過當地機場提供的免費半日遊，她說，當時憑著離境台灣的登機證即可報名，坐上遊覽車專車前往魚尾獅公園、中國城等知名景點，再統一返回機場，流程完善且方便；外國旅客扶老攜幼報名，參與遊程踴躍。

新加坡樟宜機場是亞洲重要轉運節點，去年客運量逼近7千萬人次。新加坡航空與樟宜機場集團合作推出免費新加坡之旅，開放在新加坡轉機至少5.5個小時的旅客可免費參加，有遊訪魚尾獅公園、新加坡河、聖淘沙等4個遊程，皆為2個半小時。

「新加坡成功的關鍵，在於當地機場內設有醒目的看板及服務櫃台。」旅遊作家943說，新加坡轉機旅遊推行已數十年，建立成熟的作業流程，在機場的宣傳看板即以簡潔的英文清楚告知轉機旅客可參加免費半日遊。

航空公司也會在旅客完成訂票後，透過電子郵件提供相關免費過境旅遊資訊，機場官網同樣設有旅遊資訊，讓旅客在規畫行程時就能得知相關服務，值得台灣借鏡。

除了新加坡之外，旅遊作家943說，她在2008年環遊世界時搭乘海灣航空經中東巴林轉機，購買機票時就獲得了36小時過境免簽及免費過境旅館服務，一出登機門便能看到辦理櫃檯，相關資訊十分清楚，不容易錯過。

旅遊作家943認為，在現行簽證條件下，台灣仍有相當大的轉機觀光推廣空間，建議政府可優先強化機場內的指引與服務、增加多國語言資訊看板，並與航空公司、旅行業者合作，透過訂票通知、官方網站等管道主動宣傳旅遊資訊，只要補足這些環節，有機會將大量轉機旅客轉化為實際觀光客。