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陳逸堅影像創作「綠島四季」 探問白色恐怖歷史真實

中央社／ 台北19日電

綠島監獄為背景，國家人權博物館2026年駐館藝術家陳逸堅駐館期間發展影像創作「綠島四季」，陳逸堅一人分飾政治受難者、獄警等多重角色，在虛構與真實間尋找接近歷史真實的可能性。

人權館昨天在景美園區舉辦駐館藝術家陳逸堅創作分享會「狂喜的真實：影像作為台灣國族心理的重演」，邀請陳逸堅與資深策展人、電影學者陳昌仁對談。

陳逸堅表示，藉由創作回應成長過程中那些不斷書寫「三民主義統一中國」八股文帶來的壓抑，召喚台灣社會那些仍持續存在的集體心理。

陳逸堅這次於綠島駐館期間發展的「綠島四季」，以劇本創作結合影像拍攝，以身體重演方式讓藝術家成為歷史載體。陳逸堅認為，「人們並非只能透過檔案或紀念碑來經驗歷史，歷史同樣被攜帶於身體之中，透過藝術解讀有可能觸及事件背後尚未被說出的生命經驗。」

人權館表示，人權教育不僅是保存歷史，更在於持續創造社會理解歷史的方式；藝術之所以重要，正因它能觸及檔案之外、語言未竟之處，使那些難以言說的情感經驗重新被感知，也可讓不同世代能透過新的觀看方式，理解威權歷史如何持續影響當代社會。

綠島 白色恐怖 國家人權博物館

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