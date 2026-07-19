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身體現莫名抓痕…求神、喝符水都無效 醫生：肝臟在求救

香港01／ 撰文／喬納森
肝臟示意圖。圖／AI生成
肝臟示意圖。圖／AI生成

肝臟出問題身體會發出求救訊號。台灣有外科醫生在網上分享案例，指有60多歲婦人每天起床後發現身上出現莫名抓痕，由於愈來愈多，她甚至去寺廟求神，情況沒有改善，令她十分困擾。直到去求醫，驗出肝指數和黃疸指數飆高，後來確定抓痕由膽結石引起，經手術治療後她已康復。醫生指出，身上現莫名抓痕就是肝在求救的訊號之一。

陳榮堅醫生早前在Facebook專頁發文，指有1名60多歲婦人發現身上出現莫名抓痕，但她完全不知道什麼時候抓的。她說話時常常話講到一半，意識變模糊，初時女病人家人以為她「撞鬼」，曾去宮廟喝符水，但症狀完全沒改善，直到她出現黃疸才去醫院求診。

驗出肝指數、黃疸指數超高

陳榮堅醫生指，女病人的肝指數高達300至400，正常水平是35以下，而正常黃疸指數值不超過1.5，但女病人飆到10，比正常高出幾倍。

醫生陳榮堅一度懷疑女病人是肝衰竭或肝癌、肝硬化，也可能是胰臟癌、膽管癌造成堵塞，幸而進一步檢查發現，女病患是膽結石掉進總膽管，但總膽管被結石塞住時，一般人很快會出現發燒、肚痛等症狀，病人會盡快求醫，但女病人體內結石只塞住一部份，導致肝臟慢慢發炎，而她一直未有發現。陳醫生後來以微創手術將女病人體內的30至40顆結石去除，她的指數恢復正常。

皮膚搔癢是肝臟發出求救訊號

陳醫生指肝指數和黃疸指數高會引起皮膚搔癢，病患就會在不自覺抓癢留下抓痕；肝指數高也會導致代謝異常，累積毒素使人意識混亂，他呼籲「身體出現異常，有可能是一種求救訊號，要盡快就醫找出真正原因」。

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文章授權轉載自《香港01》

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