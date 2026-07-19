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熱帶擾動醞釀發展中！吳德榮：周二前午後大雷雨防瞬間強降雨

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熱帶擾動醞釀發展中！吳德榮：周二前午後大雷雨防瞬間強降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白天高溫炎熱，慎防午後大雷雨。本報資料照片
白天高溫炎熱，慎防午後大雷雨。本報資料照片

進入颱風季，又有熱帶擾動發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，下周二(21日)前在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過提供台灣附近的西南風及水氣，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨

此外，各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但每個模式都不一樣，需持續觀察。

吳德榮指出，今日至周二(18至21日)低層大氣西南風及南方水氣影響，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，也要注意防晒、防中暑。

今日各地氣溫如下：北部24至37度、中部23至36度、南部24至36度及東部23至37度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三至周六(22至25日)低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫降雨的機率，主要在山區。下周日至周二(26至28日)的天氣，視熱帶擾動的發展與動向而定，不確定性大，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

大雷雨 南海 吳德榮

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