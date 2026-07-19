添源頭活水 學者：放寬過境簽證

聯合報／ 記者張裕珍甘芝萁江婉儀／連線報導

台灣擁有美食、自然景觀，加上龐大的國際轉機客，卻任憑轉機商機流失。學者建議，轉機經濟不能靠地方政府單打獨鬥，需要跨單位合作，政府應放寬過境簽證，在機場建立完整的接待系統，從提供資訊、交通到遊程等，甚至祭出免費住宿等誘因，以爭取轉機觀光紅利。

中華大學觀光學院副教授沈冠亞說，台灣地理位置具備亞洲轉運優勢，適合安排短期過境旅遊，但目前歐美大型航班可載四、五百名旅客，真正停留在台灣的不到兩成，因限制太多，轉機觀光大餅「看得到、吃不到」。

沈冠亞建議，政府可以放寬七十二小時以上過境簽證，這是關鍵核心，搭配觀光配套，在機場建立完整接待系統，包括服務櫃檯、旅行社駐點、半日遊、在地行程等配套，中南部業者也可進駐，香港、新加坡機場都有專門服務轉機客的旅遊櫃檯與套裝行程，值得台灣參考。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，轉機經濟牽涉供給、需求，航空公司、機場、觀光單位及地方政府要建立完整配套，旅客要有足夠誘因走出機場；杜拜提供免費住宿、卡達祭出低價五星級飯店，台灣仍以制式的半日遊程，很難吸引旅客拉長轉機時間參加遊程。

劉喜臨說，旅客訂票時接觸到航空公司或旅行社，是否有「Stopover（中停）」票種、訂票同步推播住宿、交通或觀光優惠，都會影響旅客決策參加；台灣入境規範也成為限制，部分東南亞旅客受簽證等規定影響，即使短暫停留，也因簽證等行政程序繁瑣而放棄入境，轉機經濟不能靠地方政府單打獨鬥，須跨部會合作。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，過境觀光的直接經濟產值不如入境旅客，但過境觀光的短暫接觸，能提升整體印象，有機會促成來台旅遊。

簽證 觀光

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