拚轉機觀光 業者：就近打造景點

聯合報／ 記者江婉儀陳俊智／桃園報導

台灣年逾六百萬國際轉機客，卻僅不到千分之二過境觀光。觀光業者表示，台灣轉機流程快速，加上機場周邊沒有ＩＰ強大景點，難發展轉機觀光。旅宿業者認為交通配套是關鍵，景點欠佳也難吸客。

台灣國際觀光產業發展協會理事長林玉華說，轉機時間長短決定旅客行程，航空公司為安排更多班次，轉機時間多壓縮在二小時，拉長轉機時間旅客才可能出機場玩；否則須有非去不可的ＩＰ景點，「現在安排的遊程夠強嗎」？

林玉華建議可仿效新加坡樟宜機場，機場內打造瀑布、花園等超強景點，可拍照打卡，否則即使有轉機時間，光出機場到桃園景點就折騰半天，更別提赴台北觀光；最快方法是打造機場周邊強大景點，不耽誤太長時間，可以就近遊玩或打卡。

桃園尊爵大飯店總經理廖國華觀察，國內觀光產業尚未恢復到新冠疫情前水平，甚至差一大截，兩岸觀光受阻也是原因之一，少了陸客來台，國內觀光人數確實掉很多，對業者的衝擊很大。

廖國華說，若政府願意放寬過境簽證，對國內觀光產業肯定會有幫助，但要做好交通配套；不過要振興觀光，最根本的是「用好的內容吸引旅客」，桃園身為機場城市，想留住旅客，必須打造出值得專程來玩的國際級景點。

桃園市旅館商業同業公會前理事長邱照進說，疫情過後，國人旅日人數不斷創新高，但日幣貶值、消費力減弱，來台旅遊人數未回到疫前水準，放寬國境旅客停留是台灣觀光的一線生機，但仍期盼兩岸觀光恢復交流，才能真正振興國內觀光產業，關鍵還是在政府態度。

觀光 機場

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