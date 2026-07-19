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他山之石 用免費吸引消費

聯合報／ 記者甘芝萁張裕珍／連線報導
桃園市府邀請韓國女團成員葉舒華擔任觀光大使，在香港叮叮車刊登形象廣告，吸引國際旅客目光。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府邀請韓國女團成員葉舒華擔任觀光大使，在香港叮叮車刊登形象廣告，吸引國際旅客目光。圖／桃園市觀旅局提供

全球航空市場競爭激烈，機場間競爭航班量與航廈規模，更重要的是吸引旅客轉機經濟。全球主要航空樞紐從阿聯杜拜國際機場、新加坡樟宜機場到南韓仁川國際機場等，背後都有政府、航空公司與觀光單位打造完整策略，將短暫停留管制區的轉機旅客，轉化為入境的觀光消費者。

旅遊作家九四三曾在新加坡轉機參加免費半日遊，憑台灣登機證報名，搭專車前往魚尾獅公園、新加坡河、聖淘沙、中國城等知名景點；機場有醒目看板與服務櫃台，航空公司在訂票時透過電子郵件提供免費過境旅遊資訊。

她舉例，二○○八年搭海灣航空經巴林轉機，買機票就獲卅六小時過境免簽及免費過境旅館服務，一出登機門就看到辦理櫃檯。阿聯酋航空「Dubai Connect」服務經杜拜中轉，轉機停留符合一定時間可獲免費食宿和機場接送，搭經濟艙免費住一晚，商務艙以上艙等兩晚，政府提供免費四十八小時過境簽證，吸引旅客造訪哈里發塔、杜拜購物中心等景點。

卡達觀光局、卡達航空及Discover Qatar推動「Stopover Program」，透過政府補貼，轉機旅客以遠低於市場行情的價格入住四、五星級飯店，搭配沙漠體驗、市區導覽等行程，鼓勵旅客停留一至四晚。

土耳其航空針對符合資格的轉機旅客，提供「Stopover in Istanbul」免費住宿服務，經濟艙免費入住四星級飯店一晚，商務艙五星級飯店兩晚；轉機時間六至二十四小時的旅客免費城市導覽，專車前往聖索菲亞大教堂、藍色清真寺、大巴扎等知名景點，等候轉機時間變觀光行程。

仁川機場則免費安排轉機旅客前往景福宮、仁寺洞、北村韓屋村等景點，機場提供韓服體驗、傳統文化表演等，也能留下深刻印象。

杜拜 新加坡 觀光 桃園機場 轉機

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