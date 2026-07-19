新聞眼／各自為政 桃機轉機紅利抓不住

聯合報／ 本報記者甘芝萁

桃園國際機場近年迎來轉機旅客的快速回流，航班與旅客人次屢創新高，表面上交出了一張亮眼的成績單。然而，這層榮景背後卻隱含巨大隱憂，絕大多數的旅客僅在航廈管制區內「擦身而過」，並未轉化為實質的在地消費。當轉機僅止於Ａ航廈走到Ｂ航廈的步行距離，桃機終究只是缺乏品牌價值的「中轉站」，而非「目的地」。

真正的轉機經濟，核心在於，如何延長旅客的停留時間從多待幾小時到多留一、兩晚。國際成功的樞紐機場，如杜拜卡達，早已將轉機客群視為戰略市場。他們在旅客訂票階段，便由航空公司聯手機場、飯店與地方政府，一條龍式地提供中停方案與城市套裝行程。

但在台灣，這樣的跨單位整合幾乎可以說是沒有，航空公司、觀光署與地方政府多各自為政。目前桃機的轉機主力多為「東南亞赴北美」的旅客，這群消費生力軍若想順道入境台灣一遊，卻往往卡在「觀宏專案」等嚴格的簽證規範中。繁瑣的行政門檻，直接將有意願消費的旅客擋在國門之外，讓龐大的商機過國門不入。

新加坡樟宜機場已著手興建第五航廈，並將機場打造成兼具娛樂與消費的觀光景點；韓國仁川機場的第四期擴建也早已完工並邁向下一階段。反觀台灣，面對疫後暴增的旅運量，桃機目前端出的僅有北登機廊廳，攸關競爭力升級的第三航廈竟要等到二○二七年。硬體建設的牛步，讓桃機即便想把旅客留在機場內消費，也有心無力。

轉機人數的數字再漂亮，若無法落實為實質經濟效益，終究只是虛華的泡沫。面對全球機場爭奪旅客的白熱化競爭，各級政府如果仍抱持本位主義各自推動，台灣將繼續錯失這場國際行銷戰。唯有打破藩籬、鬆綁簽證、加速硬體升級，台灣才能真正將「過路客」變成進場消費的「豪客」。

航空公司 杜拜 卡達 桃園機場

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