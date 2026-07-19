缺乏配套 桃機轉機商機 過門不入

疫情後國際旅遊爆炸性成長，桃園國際機場去年轉機客達六六九萬人次，但參加過境半日遊的國際旅客僅一萬三千人次，比率不到千分之二，龐大轉機客多過國門而不入。學者分析，從訂票、入境到交通、遊程等，機場、航空公司、觀光單位與政府缺乏整合和配套，轉機空檔旅客缺乏走出機場的誘因。

桃園國際機場公司統計，近三年轉機人數攀升，從二○二三年六二五萬人次到去年為六六九萬人次；今年一至五月累計客運量達二一六四萬人次，較去年同期成長一成一，其中轉機旅客達三二九萬人次，比去年同期增加一成四，約八成為北美與東南亞間的轉機客。

交通部觀光署表示，近年參加過境優惠旅遊的國際旅客微幅增加，前年約一萬餘人次，去年一點三萬人次，今年一至五月已接近一萬五千人次。不過，參加過境遊程的比率極少，錯失龐大商機。

觀光署鎖定國際轉機客的過境半日遊計畫，若符合在台停留七至廿四小時，持有簽證或來自免簽證國家，可免費參加，共有台北文化名勝之旅等九條團體或自由行路線，其中三條路線在機場所在地桃園市，涵蓋文史景點與美食商圈，但去年僅五千五百人次參與。

桃園市議員楊朝偉認為，眾多國外旅客在桃園機場轉機，但踏進桃園的轉機客少之又少；政府應仿效杜拜模式，提供四十八或九十六小時的短期過境簽證，吸引更多遊客到桃園玩。

桃園市觀旅局坦言，多數轉機客僅停留兩、三小時，通常忙著處理通關、行李和趕航班，參加過境旅遊的意願不高；市府將與旅宿業推動遊程與消費券，建立轉機城市品牌。

觀光署表示，已透過航空公司外站在旅客訂票時宣導，並透過駐外辦事處推廣。曼谷辦事處月初邀菲律賓網紅拍宣傳影片，有助社群擴散；另將全新地標「淡江大橋」納入遊程，也與桃市府合作串聯機捷景點、商圈。

開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評說，台灣每年有六百多萬轉機客，市場規模不小。觀光署推動免費半日遊，但資訊傳遞不足、服務流程不完整，旅客不知道如何報名，或是否符合入境資格，只能留在機場等待。他建議在管制區設專責櫃台，協助旅客確認資格、安排交通及導覽，提供行李配送、飯店接駁等一站式服務，降低不確定感。

旅遊作家「九四三」說，華航、長榮票價具競爭力，外國旅客即使未入境，也曾在桃機轉機，可惜機場欠缺轉機旅遊宣傳；在現行簽證條件下，台灣有相當大的轉機觀光推廣空間，建議優先強化機場指引與服務、增加多國語言看板，與航空公司、旅行業合作，透過訂票通知等管道主動宣傳，有機會將大量轉機旅客轉化為實際觀光客。