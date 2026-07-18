堰塞湖危機看不到盡頭 台鐵緊急應變小組未能解編 明午前全線正常行駛
花蓮萬里溪堰塞湖持續列為紅色警戒，林保署預估最新溢流時間不定，台鐵原訂今天晚間8時前宣布明天列車營運狀況，卻遲遲延誤了2個小時又8分鐘才公告，旅客行程也因堰塞湖像不定時炸彈，難以安排。不過目前至明天12時前，台鐵仍維持全線正常通車，將視堰塞湖水位狀況調整。
堰塞湖危機未解，台鐵緊急應變小組遲遲未能解除開設，溢流時間一延再延，台鐵表示，依據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂之預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動，但明天中午12時前，全線列車皆正常行駛。
台鐵指出，明天12時後列車行駛資訊，將依據林保署最新資訊，於明天10時前發布。期間倘涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心裁示後，立即對外說明。
台鐵強調，因萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，乘客出門前請再確認列車運行狀況。
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