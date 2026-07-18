福爾摩沙北海岸藝術季 「潮歌」登場 磅礴鼓樂與光影交織

交通部觀光署北觀處今晚在朱銘美術館舉辦「2026福爾摩沙北海岸藝術季」，開幕之夜，磅礴鼓樂與光影交織，今年以「潮歌─光火共舞」為主題，北海岸匯聚光影、節奏與土地記憶的藝術盛宴，展期至9月27日。

交通部觀光署副署長王圳宏、新北市政府觀光旅遊局副局長莊榮哲、立委廖先翔辦公室主任李清、市議員白珮如辦公室主任許家寧、農業部農村發展及水土保持署台臺北分署秘書朱世文等共襄盛舉。

王圳宏表示，觀光署積極攜手地方政府與在地業者，透過藝術文化與地方產業創生，深化台灣觀光內涵，永續觀光的核心在於「深耕在地」，讓國際與國內旅客，更能深入體驗地方的藝術與文化底蘊；已邁入第四屆的北海岸藝術盛會，未來將持續強化跨界合作，吸引更多國際藝術家與旅客造訪。

活動開場以「御鼓坊」磅礴鼓樂撼動山海之力震撼開場，帶領專業拉丁舞團及新興弦樂團「離譜樂團」，展現多變的古典音樂風格。

北觀處表示，藝術季主視覺今年5月榮獲2026「東京設計獎（Tokyo Design Awards）」概念設計金獎，成功向國際展示北海岸的生命能量。「潮歌」意指海浪聲線與生命共振的回聲，「光」與「火」則象徵土地的地質能量與精神，策展視角從海岸線深入內陸，試圖建構具國際辨識度的海岸藝術品牌，特殊具備設計深度的主視覺為今年一大亮點。

多組藝術團隊深入社區，呼應「在地共創」與「藝術教育」之主題核心，將社區情感轉化為溫暖的大型手作作品。另在地文化工作者帶領「岸上漁火」走讀活動與子隆山房「山中藍曬」體驗在地人與生活中的互相羈絆，帶領民眾採集自然痕跡，運用光影與手心溫度，沉浸於潮汐更迭的地景氣息。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

皇冠海岸觀光圈：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

2026福爾摩沙北海岸藝術季網站：https://www.northcoastartsfestival.com

福爾摩沙北海岸藝術季 「潮歌」今晚登場，磅礴鼓樂與光影交織。圖／北觀處提供

交通部觀光署副署長王圳宏表示，已邁入第四屆的北海岸藝術盛會，未來將持續強化跨界合作，吸引更多國際藝術家與旅客造訪。圖／北觀處提供

福爾摩沙北海岸藝術季 「潮歌」今晚登場，磅礴鼓樂與光影交織。圖／北觀處提供