萬里溪堰塞湖估溢流延後 台鐵7月19日中午前正常行駛

萬里溪堰塞湖溢流時間預估延後，台鐵今晚說，明天中午12時前全線正常行駛，午後行駛資訊將依林保署資訊在明天上午10時前公告，期間若涉重大營運調整，將依應變中心裁示立即發新聞稿。

花蓮萬里溪堰塞湖水位達警戒值，應變中心原預估20日凌晨0時溢流，但因今天午後降雨，預測溢流時間恐提前至明天中午12時；林保署花蓮分署今晚表示，下午3時後雨勢趨緩，若無降雨，入庫量可再降低，溢流時間預估延至明晚9時。

台鐵發布新聞稿表示，依據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動，台鐵將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施。

根據台鐵公布明天中午12時前列車行駛概況，東、西部幹線與南迴線的對號、非對號列車皆正常行駛，而支線、觀光列車同樣正常行駛。

台鐵表示，明天中午12時後列車行駛資訊，將依據林保署最新資訊，預計在明天上午10時前發布新聞稿，期間若涉及重大營運調整事項，將依據應變中心裁示後，立即發布新聞稿。

因萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，台鐵提醒，乘客出門前請再確認列車運行狀況，列車最新運行資訊請洽官網、各就近車站或24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至19日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

台鐵指出，透過網路或APP退票旅客，退票手續費將由公司統一辦理退還原刷卡帳戶；另因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯車票申請一併退票者，也可辦理全額退費。