第三屆《永續好日子》松菸登場！首創親子共學導覽培養「小小永續長」翻轉日常

極端氣候、物價波動、能源轉型、科技快速發展，接連衝擊日常生活。昨天的習以為常，明天可能就因一場暴雨、一波熱浪，甚至一項新技術而產生改變。面對充滿不確定的未來，由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，2026年7月18、19日在松山文創園區登場，一起練習抵禦變動的韌性能力。

今年夏天，第三屆「永續好日子」再度登場！面對極端氣候加劇與充滿不確定性的未來，今年活動以「生活的韌性」為主題，邀請民眾從日常生活的每一個選擇出發，練習將永續落實在生活中，成為日常的一部分。

本屆更首度推出「親子共學導覽活動」，期盼透過寓教於樂的體驗，培養孩子的永續意識，讓年輕世代擔任「小小永續長」，為改變未來世界累積更多力量。活動首日便吸引許多親子家庭及民眾熱情參與，現場互動熱絡。

打擊樂表演者、專業尖叫雞演奏家巴奇先生現場與小小導覽員們一同演奏。圖／聯合線上提供

永續好日子算我一份子！聯合線上攜手眾多企業夥伴扎根永續觀念

「永續好日子」今年集結超過20家企業、教育單位與非營利組織共同參與，開幕式於上午熱鬧登場，邀請台北市副市長林奕華出席，多家企業代表也到場共襄盛舉。

聯合線上總經理官振萱表示，面對熱浪、大旱、暴雨等極端氣候日益頻繁，如何培養因應變動的能力，是當前最重要的課題。過去兩年的活動現場，她看見許多家長帶著孩子走進展場，細細走過每一個攤位，「這就是永續好日子最美麗的風景。」

為了讓更多家長與孩子深入了解永續，她指出，今年除了規劃「好日子電影院」、永續闖關活動等內容，更首度推出「親子共學導覽」，由國小高年級學生擔任「小小導覽員」，並與臺北大學永續城邦社學生組成的「大導覽員」，共同帶領民眾參觀展區，透過孩子與大學生的視角，重新認識永續議題。

官振萱也感謝所有企業夥伴，將一年來的永續實踐成果融入展區，並設計許多互動體驗，讓民眾近距離接觸永續理念。同時，她也感謝台北市教育局支持，協助邀請各級學校師生走進展場認識永續。她也期盼每位參與者都能在活動中找到彼此支持、攜手前行的夥伴，真正落實「永續好日子，算我一份子」的精神。

聯合線上總經理官振萱期盼每位參與者都能找到志同道合的夥伴，落實「永續好日子，算我一份子」的精神。圖／聯合線上提供

連續第3年參與活動的台北市副市長林奕華表示，「永續好日子」是一場串聯政府、企業與民間團體的行動。她指出，台北市政府近年不僅持續推動旅宿轉型、低碳旅遊，同時也重視永續教育必須從小扎根，讓孩子將觀念帶回家庭，進而影響更多人。因此，看見現場投入導覽工作的小小導覽員，讓她發自內心替孩子們感到驕傲，也期待這股力量持續擴散。

林奕華也提到，台北市推動免費營養午餐政策後，市府與教育局進一步思考，如何在提供均衡營養的同時，培養孩子珍惜食物、減少剩食的觀念。

台北市副市長林奕華強調，永續要從教育做起，期盼孩子將好的觀念帶回家庭。圖／聯合線上提供

回收尿布也能做證書？12場親子共學導覽培養小小永續長

活動正式揭幕後，聯合線上總經理官振萱化身導覽員，帶領與會嘉賓參觀展區，從「環境生態」、「永續生活」及「社會共融」三大面向出發，透過多元展區與互動體驗，引導民眾思考如何在日常生活中培養面對未來挑戰的韌性。

展場同時化身親子一起練習生活韌性的場域，邀請孩子加入「韌性超人隊」，跟著「韌性4超人」一起展開行動，從觀察、理解到選擇，一步步思考面對世界變動時可以採取哪些行動，培養面對未來的勇氣與行動力。

為讓永續觀念向下扎根，今年活動首度推出12場「親子共學導覽」，完成親子共學導覽的小朋友，還可獲得由益鈞環保科技以回收尿布紙製作的「小小永續長」榮譽證書，以及限量永續圈吊飾。

今年首度舉辦「親子共學導覽」，培養小小導覽員，跟著「韌性4超人」一起展開永續行動。圖／聯合線上提供

完成親子共學導覽的孩子，將獲得益鈞環保科技以回收尿布紙製作的「小小永續長」榮譽證書。圖／聯合線上提供

官振萱也期許，每位「小小永續長」在活動結束後，都能將永續理念帶回家庭，無論是做好垃圾分類、節約能源，或自備環保餐具，都能從生活中的小事開始，成為提醒家人、影響身邊人的永續種子。

精選紀錄片、手作DIY探索韌性生活 加碼再抽65吋大電視！

活動現場除了主題特展外，「好日電影院」首日播映《遠離祖靈的孩子》，描繪都市原住民青少年劉力臣與蘇靜雯的拳擊人生，以及兩人在夢想、現實與自我認同之間的掙扎。導演歷時5年拍攝，透過兩人的生命故事，呈現都市原住民青少年面對文化斷裂與身份認同的課題，並於2022年獲得新北市紀錄片獎優選。

《無聲吶喊》則運用跨越20年的珍貴海底影像，記錄台灣珊瑚礁、生態棲地及海洋環境的變遷，真實呈現珊瑚白化、生態失衡等環境危機，帶領觀眾重新思考人與海洋的關係。影片不僅是一部海洋紀錄片，更凝聚海洋工作者與影像團隊長年觀察、記錄台灣海洋生態的成果。

另有「好日聊天室」及「DIY工作坊」等系列活動，透過專題對談與手作體驗，引導民眾從不同角度認識永續議題，重新思考人與環境、社會的關係，探索更具韌性的生活方式。展出期間只要完成指定任務就能免費參加抽獎活動，有機會抱回65吋4K奇美電視、伊萊克斯無線吸塵器等限量大獎，邀請民眾在參與展覽的同時，也透過互動體驗認識永續生活。