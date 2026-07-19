侵入果園「咬幾口就丟」…台東猴亂加劇 農民嘆陷被動防禦

獼猴侵擾問題不只發生在台灣西部，台東近來人猴衝突也愈演愈烈，猴害並從農地延伸至部落及聚落，熱區集中在東河鄉登仙橋及卑南鄉，近年逐漸擴至全縣。台東縣農業處嘆，台東幅員遼闊、人力有限，加上野生動物難以掌握，現階段僅能作為粗略監測，「被動防禦」。

農業處指出，防治獼猴危害農作物，架設電圍網是最有效的方法，農業試驗改良場研發的果樹防猴網罩也能保護大面積果園、降低農損。硬體防護外，農民可透過人工巡守、飼養犬隻、燃放鞭炮、使用音爆器及播放收音機等方式驅趕猴群。更重要的是，民眾千萬勿餵食野生獼猴，養成牠們依賴食源、頻繁接近聚落。未來針對猴害熱區，縣府也將與林業保育署合作推動獼猴絕育計畫，誘捕結紮後野放，逐步控制族群數量，減少人猴衝突。

過去常發生在台灣西部的「猴亂」，最近轉而在台東地區上演，東河鄉一名種植晚崙西亞甜橙的張姓農民說，獼猴愈來愈不怕人，常一整群闖進果園摘水果，咬幾口就丟，許多果實賣相被破壞只能忍痛報廢。卑南鄉種香蕉的林姓農民也說，趕猴子成了每天例行工作，放鞭炮、播放廣播、養狗驅趕都試過，但猴群隔沒多久又跑回來。

農民認為，架設電圍網確實有幫助，但補助經費有限，且山坡地、大面積果園也施工不易，希望中央及地方能提高補助比率，同時建立更完整的獼猴族群調查與長期管理機制，而不是等農民通報後才被動處理。地方人士也希望政府建立完整的族群監測機制，掌握獼猴數量、分布以及繁殖趨勢，作為未來保育與管理的依據，進而兼顧農民生活權益。

農業處表示，台灣獼猴活動範圍廣、棲地多位於山區，且族群會隨季節、食物來源及繁殖狀況移動，全面普查相當困難，因此現階段仍靠農民通報、地方反映及林業保育署的監測資料，掌握猴害熱區及族群活動情形，作為防治與管理依據。