不只挑戰飛行 徐志敏：每個人都該有機會探索太空

徐志敏一路從麻省理工學院（ＭＩＴ）學習科學，到哈佛及賓州華頓商學院進修政策與商業，不只挑戰飛行，更將目光投向太空。她近年力推身心障礙者參與航空與太空產業，盼未來的太空探索不再只是少數人的權利。

「從小我就注意到，像我這樣的人，在決策桌上沒有發言權。」她說，許多政策都由他人替身心障礙者做決定，因此希望理解決策如何形成，才能與政府及企業有效溝通，推動真正的改變。

她投入太空可近性倡議，希望未來太空探索能納入更多不同背景的人。徐志敏指出，外界常認為身心障礙者是太空探索的限制，但其實身障者可能是解決問題的重要力量，因太空環境本身就可能造成肌肉流失、骨質變化、視力退化等身體功能改變，而長期使用輪椅者對狹小空間移動及生活適應的經驗，反而能提供太空任務新的設計思維。

她也強調，推動太空無障礙不只是平權議題，更具產業發展與商業價值，因愈來愈多企業投入太空旅遊，更需建立完善的訓練機制，讓不同背景的人都能安全完成太空旅行。徐志敏相信，太空產業未來也將走向與航空業發展相同軌跡，「無論你的身分、身體條件、聽力或視力如何，都應該有機會探索太空。」