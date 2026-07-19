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全球首位亞裔聽障女飛行員：AI改變航空未來

聯合報／ 記者甘芝萁／新竹報導
徐志敏是全球亞裔聽障女飛行員，她認為，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式。記者潘俊宏／攝影
徐志敏是全球亞裔聽障女飛行員，她認為，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式。記者潘俊宏／攝影

全球首位亞裔聽障女飛行員徐志敏（Sheila Xu）日前受國家太空中心邀請來台分享，她表示，真正限制失聰者投入飛行的並非聽力，而是現有的通訊方式，隨著人工智慧（ＡＩ）技術快速發展，期待未來飛機座艙能導入即時字幕系統，將航管通話即時轉換成文字，不僅能協助失聰飛行員，也有助降低因通訊誤解而衍生的飛安風險。

今年約卅五歲的徐志敏，先天性失聰，某天偶然看見一段西語裔聽障飛行員分享飛行經歷的影片，讓她開始相信自己也有機會飛上天。為此，徐志敏主動聯繫對方，並在介紹下申請美國非營利組織Able Flight飛行培訓計畫，進行了為期六周的密集訓練，最終取得美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）核發的美國運動飛行員執照（Sport Pilot License）。

儘管配戴人工電子耳可以聽到一些聲音，但因飛機引擎噪音極大，難以辨識所有單詞，也聽不清楚鄰座教官的口頭指導，只能依靠讀唇溝通，然而一直看著教官，就沒辦法一直注意飛機情形。

徐志敏笑說，曾因太專注讀唇，沒發現飛機高度逐漸下降。後來與教官建立起新的教學模式，在飛行前先完整說明訓練內容與各種應變程序，飛行過程減少口頭指令，待落地後再回到安靜教室逐一檢討。

為此，徐志敏更希望推動的是「無障礙飛行」。她強調，外界常誤以為失聰者最大的障礙是聽力，其實真正限制飛行的是現有通訊方式，而不是能力本身。

她解釋，飛行過程中，飛行員必須透過無線電與航管保持聯繫，但無線電本來就容易受到雜訊、訊號不佳或多人同時通話影響，即使聽力正常的飛行員，也可能因聽錯指令而發生誤解。期待ＡＩ能改變航空未來，如果座艙裡能有即時字幕，把航管每一句話同步轉換成文字，將會改變很多事情。

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