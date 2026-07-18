快訊

中職／「你們怎麼那麼開心？」郭天信明星賽9連敗堅強說沒關係

家屬聯繫不上…台北市調查處調查官陳屍辦公室 身旁有嘔吐痕跡

萬里溪堰塞湖將溢流 花蓮2鄉鎮警戒區19日停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮雨勢趨緩 萬里溪堰塞湖溢流估延至19日晚間

中央社／ 台北18日電
萬里溪堰塞湖水位達警戒值，水位距離壩頂高程僅0.7公尺，林保署花蓮分署今晚表示，下午3時後雨勢趨緩，若無降雨，入庫量可再降低，溢流時間預估延至明天晚間9時。圖／林保署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖水位達警戒值，水位距離壩頂高程僅0.7公尺，林保署花蓮分署今晚表示，下午3時後雨勢趨緩，若無降雨，入庫量可再降低，溢流時間預估延至明天晚間9時。圖／林保署花蓮分署提供

萬里溪堰塞湖水位達警戒值，水位距離壩頂高程僅0.7公尺，林保署花蓮分署今晚表示，下午3時後雨勢趨緩，若無降雨，入庫量可再降低，溢流時間預估延至明天晚間9時。

中央災害應變中心今天晚間9時召開花蓮縣萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報，根據資料顯示，晚間8時水位已達1086.8公尺，距離壩頂高程1087.5公尺為0.7公尺，蓄水量為527.24萬噸，達103.4%。

由於今天中午起花蓮地區開始降雨，應變中心下午預估，依照近3小時入流量及滲流量估算，若降雨持續，堰塞湖溢流時間恐提前至明天中午12時。

不過，農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策今天晚間表示，經過下午水位計監測，累積降雨量為14毫米，以目前上游入流量減下方滲流量，實際入庫量約為1.56CMS（m3/sec），若無降雨預期可降低至1.39CMS（m3/sec），達壩頂高程估計時間略為延長，堰塞湖溢流時間預估延至明天晚間9時。

黃群策指出，如果明天降雨量如氣象署資料顯示達到20至40毫米，溢流時間則可能再往前。

氣象署表示，今天花蓮地區中午有明顯降雨，從雷達回波圖觀看，降雨狀況已逐漸消散，明、後天東部地區會有局部短暫雷陣雨，甚至有局部大雨發生，21日太平洋高壓增強、午後降雨較不明顯，但山區仍有局部大雨。

氣象署指出，未來一週花蓮天氣大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機會，尤其19、20日大氣環境較不穩定，易有短延時強降雨。

氣象署從馬太鞍溪及萬里溪3天逐日最大量雨量預估，明、後天平地累積雨量為10至30毫米，集水區為20至40毫米。

堰塞湖 花蓮 林保署

延伸閱讀

午後降雨水位離壩頂不到1公尺 萬里溪堰塞湖溢流恐提前至19日中午

萬里溪堰塞湖預計明溢流 民眾無風險可離收容所但設2條件

花蓮萬里溪堰塞湖要滿了！ 中央示警：不穩定性高、隨時會潰決

壩頂長高 花蓮萬里溪堰塞湖溢流再延

相關新聞

國內油價連2凍 中油：下周油價不變

國際油價因美伊戰事升溫而顯著上漲，不過，中油18日宣布下周國內油價凍漲，7月26日晚上12時以前，汽、柴油價格不變，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

萬里溪堰塞湖預計明溢流 民眾無風險可離收容所但設2條件

花蓮今天下起午後雷陣雨，萬里溪堰塞湖入水量增加，推估滿庫時間提前到明天中午，但因雨勢已趨緩，仍有延後可能。中央災害應變中心表示，溢流時間會浮動，須密切監測，若天氣好、暫無溢流風險，白天讓保全戶可離開收容處所，但進入警戒區必須報備。

花蓮雨勢趨緩 萬里溪堰塞湖溢流估延至19日晚間

萬里溪堰塞湖水位達警戒值，水位距離壩頂高程僅0.7公尺，林保署花蓮分署今晚表示，下午3時後雨勢趨緩，若無降雨，入庫量可再...

萬里溪堰塞湖將溢流 花蓮2鄉鎮警戒區19日停班停課

萬里溪堰塞湖接近蓄滿溢流，花蓮縣政府今天晚間宣布，萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里及大榮里保全戶，19...

第三屆《永續好日子》松菸登場！首創親子共學導覽培養「小小永續長」

由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，7月18、19日在松山文創園區登場，今年活動以「生活的韌性」為主題，邀請民眾練習將永續落實在生活中，更首度推出「親子共學導覽活動」，透過寓教於樂的體驗，培養孩子的永續意識，活動首日便吸引許多親子家庭及民眾熱情參與，現場互動熱絡。

周末出遊別淋濕！南投及雲林防豪雨 苗栗以南、宜花澎有局部大雨

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投縣及雲林縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、宜蘭、花蓮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。