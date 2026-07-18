花蓮雨勢趨緩 萬里溪堰塞湖溢流估延至19日晚間

萬里溪堰塞湖水位達警戒值，水位距離壩頂高程僅0.7公尺，林保署花蓮分署今晚表示，下午3時後雨勢趨緩，若無降雨，入庫量可再降低，溢流時間預估延至明天晚間9時。

中央災害應變中心今天晚間9時召開花蓮縣萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報，根據資料顯示，晚間8時水位已達1086.8公尺，距離壩頂高程1087.5公尺為0.7公尺，蓄水量為527.24萬噸，達103.4%。

由於今天中午起花蓮地區開始降雨，應變中心下午預估，依照近3小時入流量及滲流量估算，若降雨持續，堰塞湖溢流時間恐提前至明天中午12時。

不過，農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策今天晚間表示，經過下午水位計監測，累積降雨量為14毫米，以目前上游入流量減下方滲流量，實際入庫量約為1.56CMS（m3/sec），若無降雨預期可降低至1.39CMS（m3/sec），達壩頂高程估計時間略為延長，堰塞湖溢流時間預估延至明天晚間9時。

黃群策指出，如果明天降雨量如氣象署資料顯示達到20至40毫米，溢流時間則可能再往前。

氣象署表示，今天花蓮地區中午有明顯降雨，從雷達回波圖觀看，降雨狀況已逐漸消散，明、後天東部地區會有局部短暫雷陣雨，甚至有局部大雨發生，21日太平洋高壓增強、午後降雨較不明顯，但山區仍有局部大雨。

氣象署指出，未來一週花蓮天氣大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機會，尤其19、20日大氣環境較不穩定，易有短延時強降雨。

氣象署從馬太鞍溪及萬里溪3天逐日最大量雨量預估，明、後天平地累積雨量為10至30毫米，集水區為20至40毫米。