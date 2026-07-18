第三屆《永續好日子》松菸登場！首創親子共學導覽培養「小小永續長」

由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，7月18、19日在松山文創園區登場，今年活動以「生活的韌性」為主題，邀請民眾練習將永續落實在生活中，更首度推出「親子共學導覽活動」，透過寓教於樂的體驗，培養孩子的永續意識，活動首日便吸引許多親子家庭及民眾熱情參與，現場互動熱絡。

第三屆《永續好日子》集結超過20家企業、教育單位與非營利組織共同參與，今天（7月18日）上午開幕式邀請台北市副市長林奕華出席，多家企業代表也到場共襄盛舉。

聯合線上總經理官振萱表示，面對熱浪、大旱、暴雨等極端氣候日益頻繁，如何培養因應變動的能力是當前最重要的課題。過去兩年的活動現場，她看見許多家長帶著孩子走進展場，細細走過每一個攤位，「這就是永續好日子最美麗的風景。」

為了讓更多家長與孩子深入了解永續，她指出，今年除了規劃「好日子電影院」、永續闖關活動等內容，更首度推出「親子共學導覽」，由國小高年級學生擔任「小小導覽員」，並與臺北大學永續城邦社學生組成的「大導覽員」，共同帶領民眾參觀展區。

官振萱感謝所有企業夥伴將一年來的永續實踐成果融入展區，並設計許多互動體驗，讓民眾近距離接觸永續理念，也感謝台北市教育局支持，協助邀請各級學校師生走進展場認識永續，期盼每位參與者都能在活動中找到彼此支持、攜手前行的夥伴，真正落實「永續好日子，算我一份子」的精神。

連續第3年參與活動的台北市副市長林奕華表示，《永續好日子》是一場串聯政府、企業與民間團體的行動。她指出，台北市政府近年不僅持續推動旅宿轉型、低碳旅遊，同時也重視永續教育必須從小扎根，讓孩子將觀念帶回家庭，進而影響更多人。因此，看見現場投入導覽工作的小小導覽員，讓她發自內心替孩子們感到驕傲，也期待這股力量持續擴散。

林奕華也提到，台北市推動免費營養午餐政策後，市府與教育局進一步思考，如何在提供均衡營養的同時，培養孩子珍惜食物、減少剩食的觀念。

為讓永續觀念向下扎根，今年活動首度推出12場「親子共學導覽」，完成親子共學導覽的小朋友，還可獲得由益鈞環保科技以回收尿布紙製作的「小小永續長」榮譽證書，以及限量永續圈吊飾。官振萱期許每位「小小永續長」在活動結束後，能將永續理念帶回家庭，無論是做好垃圾分類、節約能源或自備環保餐具，從生活中的小事開始，成為提醒家人、影響身邊人的永續種子。

活動現場除了主題特展外，「好日電影院」首日播映《遠離祖靈的孩子》，描繪都市原住民青少年劉力臣與蘇靜雯的拳擊人生，以及兩人在夢想、現實與自我認同之間的掙扎。導演歷時5年拍攝，透過兩人的生命故事，呈現都市原住民青少年面對文化斷裂與身份認同的課題，並於2022年獲得新北市紀錄片獎優選。

《無聲吶喊》則運用跨越20年的珍貴海底影像，記錄台灣珊瑚礁、生態棲地及海洋環境的變遷，真實呈現珊瑚白化、生態失衡等環境危機，帶領觀眾重新思考人與海洋的關係。影片不僅是一部海洋紀錄片，更凝聚海洋工作者與影像團隊長年觀察、記錄台灣海洋生態的成果。

另有「好日聊天室」及「DIY工作坊」等系列活動，透過專題對談與手作體驗，引導民眾從不同角度認識永續議題，重新思考人與環境、社會的關係，探索更具韌性的生活方式。活動期間完成指定闖關任務並集點就能參加抽獎活動，有機會抱回65吋4K奇美電視、伊萊克斯無線吸塵器等限量大獎。

●第三屆《永續好日子》活動資訊：

日期：7月18、19日，每日11:00～18:00（免費入場）

地點：松山文創園區2號、3號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，7月18、19日在松山文創園區登場，一起練習抵禦變動的韌性能力。圖／聯合線上提供

台北市副市長林奕華強調，永續要從教育做起，期盼孩子將好的觀念帶回家庭。圖／聯合線上提供

第三屆《永續好日子》首度舉辦「親子共學導覽」，培養小小導覽員，跟著「韌性4超人」一起展開永續行動。圖／聯合線上提供

聯合線上總經理官振萱期盼每位參與者都能找到志同道合的夥伴，落實「永續好日子，算我一份子」的精神。圖／聯合線上提供