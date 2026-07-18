第四屆500Young／當AI讓答案變廉價！如何提問與判斷成新考驗

《500輯》與永豐金控共同主辦的第四屆「500Young」，今天在三創生活園區舉辦青年論壇暨工作坊。今年因應AI快速改變人們獲取資訊、形成觀點與做出決策的方式，論壇以「AI如何重新定義人類的思考與決策模式──從創作、溝通到金融決策的未來對談」為題，邀請「RE-THINK重新思考」創辦人暨執行長黃之揚、作家曹馭博及永豐銀行數位金融處副總經理嚴國瑞同台對談，分別從社會倡議、文學創作與金融實務等不同面向出發，探討AI時代如何建立獨立觀點、提升判斷能力，並在快速變動的環境中做出更好的決策。

黃之揚首先從環境行動家的角度，分享AI如何重新定義議題倡議。黃之揚指出，AI並未從根本改變社會溝通的底層邏輯，其核心仍是人性與公民參與的脈絡，AI更多是扮演「加速器」的角色，既能提升內容產出效率，但也可能因為演算法的關係，加劇資訊散播上的兩極化。

黃之揚同時針對環保教育提出警示，認為AI雖能快速提供「標準答案」，卻容易讓資訊變得破碎且缺乏脈絡。他舉例，若民眾問AI，「如何為了環保，去找到最棒的環保杯？」AI可能直接推薦一堆購買環保杯的選項，但卻跳過了「評估現有物品、延長使用壽命」的可能性，導致「知」與「行」的斷裂。他強調：「其實沒有什麼物品是絕對環保的，而是使用者的行為，決定了它是否具備環保價值。」

面對AI導致線上內容過剩、大眾感官麻木的現狀，黃之揚主張應回歸強化「思辨能力」與「真實體驗」。他對未來世代抱持「策略性樂觀」，將AI視為輔助理解議題的「鷹架」，引導大眾從覺知跨越到真正的環境行動。

第三屆「500Young」文學類得主、作家曹馭博，則分享AI與文學創作的邊界。曹馭博指出，AI雖然能拓寬史料檢索與翻譯的「廣度」，卻常因缺乏情感深度而顯得枯燥，甚至引發讀者對作品「純度」與「信賴感」的集體焦慮。

曹馭博強調，AI 的核心限制在於它僅能處理「二手資料」，而人類創作的價值在於「一手感官資訊」。他以嬰兒能感知母親心跳與體溫的「完形」能力為例，說明人類的體察是多維且具溫度的。他幽默分享AI曾將他的拼字錯誤，美化為「詩意轉述」，藉此提醒大眾警惕AI的「誤讀危機」與自圓其說的特性。

面對AI發展日趨成熟，曹馭博認為這反而「提高了寫作的門檻」。他建議創作者，不應將思維與感知完全外包給機器，而應回歸真實的體驗與判斷，「因為那些來自生命經驗的細微觸動，才是AI至今無法替代的人類智慧。」

嚴國瑞以資深金融科技推動者與資訊工程背景出發，深入探討AI如何重新定義人類的思考與決策模式。嚴國瑞指出，AI 時代最大的轉變在於「答案變得廉價」，過去人類依靠「工人智慧」累積知識，現在則進入「算力即實力」的時代，競爭關鍵已從獲得答案轉向「如何提問」與「如何判斷」。

嚴國瑞在論壇中提出「任務膨脹（Task Expansion）」與「認知萎縮」兩大觀察。他指出，雖然AI能將5天的工作縮短至5分鐘，但老闆的期待往往隨之提升，導致工作量不減反增，且過程中的隱性調校成本常被忽略。更令他擔憂的是，若人類過度依賴AI，大腦的思考與判斷能力恐怕會「萎縮」。他以銀行貸款審查為例，若新進人員完全依賴AI自動化，一旦發生停電或系統當機，恐將喪失專業審核的實戰經驗與核心能力。

針對金融實務應用，嚴國瑞強調「治理（Governance）」的重要性。他透露，永豐銀行目前將AI定位為「輔助」而非「最終決策者」，特別是在涉及客戶權益的貸款審查上，仍堅持「人機協作」並由人類進行最終把關，以避免AI隨機性產生的「幻覺」或不公正偏誤。

他總結，未來組織將面臨「真人與AI代理人（Agent）」協作的挑戰，主管必須學會管理機器人同仁。嚴國瑞勉勵青年，AI可以外包知識與技能，但不能外包「人生」與「責任」。在不確定的時代中，保持人性化的創意、溝通能力與最終的決策責任感，才是人類無可取代的競爭力。

作家曹馭博。圖／500輯攝影團隊提供

「RE-THINK重新思考」創辦人暨執行長黃之揚。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》與永豐金控共同主辦第四屆「500Young」於三創生活園區舉辦青年論壇暨工作坊。圖／500輯攝影團隊提供

第四屆「500Young」青年論壇暨工作坊，聚焦青年世代創新與交流。圖／500輯攝影團隊提供