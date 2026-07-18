萬里溪堰塞湖預計明溢流 民眾無風險可離收容所但設2條件

花蓮今天下起午後雷陣雨，萬里溪堰塞湖入水量增加，推估滿庫時間提前到明天中午，但因雨勢已趨緩，仍有延後可能。中央災害應變中心表示，溢流時間會浮動，須密切監測，若天氣好、暫無溢流風險，白天讓保全戶可離開收容處所，但進入警戒區必須報備。

花蓮前幾天都是好天氣，今天近中午時下起雷雨。氣象署統計，中午12時到下午2時，距離堰塞湖較近的大觀站累計雨量47.5毫米，下午2時後趨緩，近日仍有午後雷陣雨可能。

林業及自然保育署花蓮分署監測，堰塞湖蓄水量523萬噸，距壩頂90公分；依平均3小時雨量推估，滿水位時間從原先預估的20日凌晨零時提早到明天中午，隨雨勢趨緩，還有再延後可能，壩體沒有破壞跡象，但上方因滲流濕潤，不太穩定，何時溢流或潰決仍有高度不確定性。

堰塞湖紅色警戒進入第3天，部分保全戶更早在黃色警戒就入住收容所。萬榮鄉上午開放保全戶可外出，中午過後都已返回；鳳林有保全戶慢性用藥快吃完，鎮公所聯繫衛生所到收容所看診並開立處方箋。

中央災害應變中心指揮官季連成說，民眾收容很多天非常辛苦，要求鄉鎮公所白天天氣好沒有溢流風險，可讓民眾自由，若要進入警戒區務必向公所報備，最好有人陪同，入夜後全面管制須在收容處所活動。

季連成說，堰塞湖溢流時間會視雨勢浮動，很難預測，請林保署嚴密監控，縣府持續提醒民眾勿進入萬里溪河床活動，保持淨空。