午後降雨水位離壩頂不到1公尺 萬里溪堰塞湖溢流恐提前至19日中午

萬里溪堰塞湖水位達警戒值，應變中心原預估20日凌晨零時溢流，但因今天午後降雨，依照近3小時平均降雨量評估，若降雨持續，溢流時間可能提前至明天中午，須密切觀測。

中央災害應變中心今天下午持續召開花蓮縣萬里溪堰塞湖情資研判會議暨工作會報，根據資料顯示，截至今天下午2時，萬里溪堰塞湖水位高1086.6公尺，距離壩頂高程1087.5公尺約0.9公尺。

農業部林業及自然保育署花蓮分署長黃群策會中指出，由於今天下午2時上游集水區累積雨量達7毫米，目前上游入流量減下方滲流量的實際入庫量增加，預估達壩頂高程時間提前至明天中午12時。不過實際狀況仍須視上游集水區雨量，若無持續降雨，達壩頂高程時間則會調整。