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影／民團赴交通部陳情提3大訴求 籲改革空域管理
行政院近年積極推動「無人機國家隊」及無人機產業發展，並多次宣示將台灣打造為亞洲無人機重要發展基地。不過，民間無人機操作人員、教官、模型飛行團體及產業界認為，現行空域管理制度與政府政策目標存在落差，長期多次向交通部及民航局反映制度問題，至今仍未獲得實質改善。
「313反不平等空域聯盟」今天下午前往交通部陳情，要求重新檢討禁航區劃設制度、保障合法飛行權益，並建立公開透明的行政程序，在兼顧飛航安全的同時，也應兼顧人民權益及產業發展。
聯盟提出3項訴求，包括開放持有普通操作證的自然人，於日落後至日出前30分鐘操作無人機；重新檢討禁航區劃設制度，撤除不合理禁航區並縮小限制範圍；停止以滾動方式新增禁航區，改採公開透明、負面表列的管理制度。
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