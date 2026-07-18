無人機禁飛空域怎麼畫？ 議員：地方無實質審查機制

313反不平等空域聯盟50多位無人機玩家赴交通部抗議最新無人機禁航範圍太廣闊，連合法飛行場域都被畫設進去。聯盟直指問題不在禁航區本身，而是畫設程序缺乏公開透明的審查機制。議員更指出，民航局認為權責在地方，但地方其實沒有實質審查機制，等於只要有單位來申請就會納入，造成空域實質上能飛的地方越來越少。

空拍機能從高空俯瞰城市美景，吸引不少攝影玩家投入考照。截至六月底，我國領有操作證人數共3萬6,066人、經註冊的無人機數量則為4萬2,016台。但有證照、有機器遇上擴大空域管制，等於無用武之地。

據了解現行飛航禁止區的畫設，是由主管機關向地方政府提報，地方政府公告後送民航局更新圖資系統。然而新北市議員黃淑君卻表示，當他詢問新北市交通局時，對方卻一問三不知。這才發現，原來地方政府只是被動受理，並無實質審查機制，而民航局又認為這項業務，權責在地方政府，僅被動更新圖資。

313反不平等空域聯盟發起人吳明陽表示「6年間禁飛紅區像病毒一樣成長」，但玩家僅能看到「禁止飛行」的結果，不知道紅區劃設的標準與風險評估過程。呼籲空域管理應符合比例原則，要求全面檢討現行禁航區劃設、建立公開透明的行政程序，設立具體、客觀及可供檢驗的標準，且應設立定期檢討解除機制，保障合法飛行權益。

聯盟痛批，行政院近年積極推動無人機國家隊及無人機產業發展，多次宣示將台灣打造為亞洲無人機重要發展基地，然而現行空域管理制度與政策目標存在明顯落差。管理制度應建立在風險評估、比例原則及公開透明的行政程序之上，而非以大範圍限制合法飛行作為主要管理方式。