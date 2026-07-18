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先禁國家？民團轟賴政府一手宣傳無人機一手擴大禁航區 民航局回應了

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
50多位無人機玩家齊聚交通部抗議。記者孟嘉美／攝影
50多位無人機玩家齊聚交通部抗議。記者孟嘉美／攝影

民航局今年6月底公布最新禁航地圖，遭無人機玩家一面倒撻伐範圍過大，甚至連合法飛行場都被納入，恐影響既有飛行訓練及考照使用。今天下午50多名無人機玩家齊赴交通部抗議，痛批行政院一方面積極宣示推動無人機產業發展，另一方面卻持續擴大禁航區範圍，發展無人機政策與管理制度嚴重互相矛盾。

交通部民航局今年6月24日公告最新無人機禁航範圍，不僅將原有飛行禁止紅區從3公里擴大到5公里，新增的23處禁航區中，甚至包含合法飛行場。313反不平等空域聯盟共50多名無人機玩家今天齊赴交通部抗議，認為現行禁航範圍過於寬鬆。

聯盟指出，隸屬民航局的中國科大無人機考場，因萬芳醫院周邊直升機停機坪而遭劃設為禁航區；保二總隊安坑無人機考場則因鄰近台電設施而遭新增紅區涵蓋，影響既有飛行訓練及考照使用。

聯盟痛批，總統賴清德前腳才到安坑無人機考場視察，民航局後腳就將該區畫為禁航區，政策一制性遭打上問號。

聯盟發起人吳明陽指出，現行部分禁航區直徑將近10公里，涵蓋雙北大量都市空域。要求應重新檢討禁航區畫設制度，退回不合理禁航區，縮小限制範圍。並開放自然人持有普通操作證可在日落後日出前30分鐘操作無人機。

交通部民航局無人機辦公室執行秘書耿驊受理陳情後表示，將聽從玩家心聲進行兩部分修正。首先是去年11月已畫設之禁航範圍、於6月擴大半徑的紅區區域，將退回11月規定、縮回3公里，法人得依法申請飛行。

而新增的23個紅區，原則上回到以前綠區規範，不需申請即可飛行，但遇上演習、重大事件（如救災、大型活動）時，禁止無人機活動。

耿驊表示，由於修正需經地方政府提報、民航局才會更新圖資，希望最快7月24日起就能適用新規定。

但聯盟發言人張俊偉指出，「國家資安比畫設禁限航區重要」，民航局本身就有臨時空域畫設機制，應回歸臨時新增禁限航區，而非將基礎建設位置透過禁限航區畫設圖資公開在網路上，造成基礎建設外洩風險。

至於開放自然人於日落後、日出前30分鐘操作無人機，耿驊說，需配合「民航法」修法，會依照相關程序做審慎評估。

民航局 無人機 交通部 空拍機

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文／袁世珮

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