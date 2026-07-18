500Young／黃之揚談社群影響力設計課：掌握議題全貌 精準鎖定TA

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與同樣專注青年未來的永豐金控，共同主辦的第四屆「500Young」頒獎，獎勵台灣社會裡兼具創新思維與實踐勇氣的年輕新勢力，獎項分布插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲、科技創新類共10個領域，其中永續類得主、RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚從自身倡議與品牌行銷的經驗，於18日在首場講座中分享「社群時代影響力設計課」。

綠色行銷的定位轉型

RE-THINK是一個以環保為使命的NGO團體，黃之揚率領團隊倡議民眾了解淨灘、減塑議題、菸蒂問題等等。他指出，身為NGO工作者，手上往往握有大量想跟大眾交代的資訊，但現實卻是「要讓內容在這種時代有競爭力，是一件很不容易的事情」。

黃之揚分析，所有社會議題背後的共同問題都是「冷感」與「不在意」，綠色行銷的任務，就是要把這些被忽視的小事搬上檯面。

有策略的行銷

黃之揚將溝通策略簡化為三個核心步驟，強調策略跟執行兩者，永是先策略後執行，否則容易「迷路」，不知所終。

第一步是掌握議題全貌，行銷者必須對議題有全盤理解，否則容易陷入「見樹不見林」的窘境。他以減塑為例，如果沒有全盤的了解，未考量到全塑可以進入回收循環，混入其他環保材質的減塑卻只能丟棄，就只是「砍掉第一個大魔王，創造下一個大魔王」，世界沒有變好，只是面對的問題不一樣。因此，真正的綠色行銷必須思考，在解決一個問題時，是否正創造另一個問題。

第二步是精準鎖定TA（目標受眾），黃之揚指出，行銷不是對空氣發言，除了鞏固原有支持者，不要急於妄圖去改變反對者，行銷資源應投入在「灰色地帶、價值還在動搖的」的中間選民，因為那才是改變現狀的決勝關鍵。

精準鎖定目標受眾後，就蒐集資料、親和收斂，第三步是尋找關鍵切入點。黃之揚建議的切入思路包括族群共鳴（如星座、MBTI）、切換視角或製造反差感。利用這些策略，如「木馬屠城」般，利用民眾熟悉的語言先建立共鳴，再將環保資訊悄悄置入其中。

實戰案例：讓 17100 根菸蒂被看見

菸蒂議題是RE-THINK的經典行銷案。黃之揚指出，台灣一分鐘被亂丟的菸蒂量達17100根，這是一個驚人卻被視而不見的數據，RE-THINK要如何喚起民眾意識？

透過調研，他們發現巨大的認知落差，逾六成的吸菸者不知水溝通往海洋，逾六成不知菸蒂其實是塑膠纖維。面對這種認知落差，RE-THINK捨棄制式的說教，而是將菸蒂議題視覺化，拿著金魚缸請抽菸者丟入菸蒂，進一步強化、傳達上述兩個被忽略的事實。

有回響，就有影響力

RE-THINK的角色是協助企業與政府進行更好的民眾溝通，黃之揚說，在追求永續的道路上，借電影《一代宗師》的名言作為結語：「念念不忘，必有迴響；有一口氣，點一盞燈，有燈就有人。」

黃之揚深信，只要能妥善地將正確價值觀傳遞出去，支持這些價值的人自然會匯聚成群，成為更有影響力的群體。綠色行銷的核心不只是口號，而是透過精準的策略與包裝，將環境意識種入大眾的生活中，讓改變自然而然地發生。

#500Young #聚焦青年世代價值的領航獎項 #500Young2026

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

贊助品牌｜鞋全家福

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法，吸引民眾參加 。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法，吸引民眾參加 。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法，吸引民眾參加 。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法，吸引民眾參加 。圖／500Young攝影團隊提供

500Young永續類青年得主，RE-THINK創辦人暨執行長黃之揚在500Younmg工作坊分享綠色行銷心法。圖／500Young攝影團隊提供