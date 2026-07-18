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美伊衝突急遽升溫 經濟部：下周汽柴油皆不調整

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
經濟部18日表示，美伊衝突急遽升溫，政府持續穩油價、顧民生，下週汽柴油皆不調整。圖／經濟部
經濟部18日表示，美伊衝突急遽升溫，政府持續穩油價、顧民生，下週汽柴油皆不調整。圖／經濟部

經濟部18日表示，美伊衝突急遽升溫，政府持續穩油價、顧民生，下周汽柴油皆不調整。經濟部指出，國際油價持續上漲，但是政府為減輕美伊戰爭對民眾的影響，中油執行專案平穩各項措施，從2月28日至7月19日，汽、柴油合計仍吸收約155.6億元。

台灣中油公司18日宣布，自7月20日（下周一）凌晨零時起至7月26日晚上12時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

美伊衝突急遽升溫，國際油價持續上漲。經濟部指出，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，中油各再吸收0.3元及1.1元，合計汽、柴油各共吸收4.0元及3.2元，繼續維持亞鄰國家最低價，像韓國95汽油每公升49.1元、新加坡84.1元，台灣31.3元。

中油也說，為照顧國內民生與平穩物價，以及考量亞鄰國家補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，7月20日至7月26日台灣中油公司各再吸收0.3元及1.1元，合計汽、柴油各共吸收4.0元及3.2元，國內汽、柴油價格皆不調整。台灣中油公司2月28日至7月19日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約155.6億元。

各式油品7月20日至7月26日參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。

柴油 經濟部 美伊戰爭 中油 油價 國際油價

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