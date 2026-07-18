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國內油價連2凍！下周油價不變 中油已吸收155.6億元

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國內油價連2凍 中油：下周油價不變

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中東軍事衝突再起，國際油價反彈，國內油價下周凍漲。圖／中油提供
中東軍事衝突再起，國際油價反彈，國內油價下周凍漲。圖／中油提供

國際油價因美伊戰事升溫而顯著上漲，不過，中油18日宣布下周國內油價凍漲，7月26日晚上12時以前，汽、柴油價格不變，分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

美伊衝突急遽升溫，國際油價持續上漲，中油表示，為照顧國內民生與平穩物價，以及考量亞鄰國家補貼情形，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，7月20日至7月26日中油各再吸收0.3元及1.1元，合計汽、柴油各共吸收4.0元及3.2元，國內汽、柴油價格皆不調整。

國際原油隨美伊關係變化而波動，7月初來到開戰以來低點後反彈，也是受到談判失敗又開打的影響。中油油價公式的指標油價前周為每桶69.89美元，本周大漲至78.82美元，新台幣匯率又從32.095兌一美元貶至32.314兌一美元；考量匯率後指標油80％變動幅度為大漲10.56％。

中油統計，2月28日至7月19日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約155.6億元。

中油 油價 柴油

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